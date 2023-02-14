KCETAŞ tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KCETAŞ Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bütün imkânlarını deprem bölgesi için kullanmaya devam ettiklerini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, devlet ile milletin el ele yaraları sardığı deprem bölgelerinde Büyükşehir Belediyesi’nin bütün imkânlarını seferber etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda bölgede yıkılan enerji hatlarını onararak hem depremzedeler hem de arama kurtarma ekiplerinin işlerini kolaylaştırmak için çalışan KCETAŞ, Kahramanmaraş’ta altyapıyı yeniden ayağa kaldırmak ve orada yaşayanların yaşamlarını kolaylaştırmak için yıkılan enerji hatlarını onarıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bütün imkânlarını deprem bölgesi için kullanan Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta altyapıyı yeniden ayağa kaldırmak ve orada yaşayanların yaşamlarını kolaylaştırmak için tüm birimlerle yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyelerin ekiplerinin deprem bölgesinde özenle ve gayretle çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Belediye ekiplerimiz yaraları sarma yönünde gayret gösterirken, bir yandan da çalışmalar yapıyor. Kahramanmaraş’ta altyapıyı yeniden ayağa kaldırmak ve orada yaşayan kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için tüm birimlerimizle yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu amaçla bölgede yıkılan enerji hatları onararak hem depremzedeler hem de arama kurtarma ekiplerinin işlerini kolaylaştırmak için çalışan KCETAŞ ekiplerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.”

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş (KCETAŞ), 58 personel ve 2 kapalı kasa kamyonet, 1 vinç, 9 teleskopik platform, 1 kamyon, 1 karavan, 1 konteyner ev, 4 adet de jeneratör olmak üzere toplam 97 araç ve ekipman ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor.