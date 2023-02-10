KCETAŞ'tan deprem alanında kesintisiz enerji

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin 122 araç, gereç ve iş makinesi ile 51 personelin deprem bölgesinde kesintisiz enerjiyi sürdürebilmek için fedakârca görev yaptığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinde afetin yaralarını sarmak için tüm birimleriyle var gücüyle çalışıyor.

Bu kapsamda deprem bölgesinde arama kurtarma, sağlık, iletişim ve koordinasyon açısından büyük önem taşıyan elektrik için bölgede, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. (KCETAŞ) 51 personel ve 122 araç ve gereçle büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde arıza tespit onarım ve bakım çalışmaları için tüm imkânları seferber ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinde, KCETAŞ olarak kesintisiz enerjiyi sürdürebilmek ve depremzede vatandaşların yanında olabilmek adına fedakârca çalışmalar yapıldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “51 personel, 5 adet 4X4 pikap, 2 adet kapalı kasa kamyonet, vinç, 100 kva araç üstü jeneratör, 700 kva mobil jeneratör, 2 adet 5kw araç üstü jeneratör, 3 ton damperli kamyon, 8 yatak kapasiteli karavan, 7 adet insan yükseltme aracı 14 m teleskopik platform ve konteyner ev ile powerbankler olmak üzere 122 araç ve gereçle deprem bölgesindeyiz” diye konuştu.

Ekipte bakım onarım şefi, şebeke tesis şefi, elektrik-elektronik mühendisleri, elektrik teknisyenleri, operatörler ve şoförlerin olduğunu söyleyen Büyükkılıç, depremzede vatandaşların yanlarında olduklarını, KCETAŞ tarafından deprem kaynaklı elektrik arızalarının koordineli bir şekilde ivedilikle yapıldığını ifade etti.