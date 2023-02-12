KCETAŞ deprem için seferber

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) tarafından, deprem bölgesine çok sayıda malzeme sevk etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük ve yıkıcı deprem sonrası bütün kurum ve kuruluşları ile yaraları sarmaya özveri ile devam ediyor. Var gücü ile deprem bölgesi ve Kayseri’deki depremzedelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, desteğini çeşitlendirerek ve arttırarak sürdürüyor.

KCETAŞ’TAN ELEKTRİK MALZEMESİ, ARAÇ GEREÇ, PERSONEL VE GIDA DESTEĞİ

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yüzyılın en büyük depremlerinden olan afetle ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla desteğini devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, kuruluşlarından birisi olan KCETAŞ ile sahada görev almaya devam ediyor. Bu kapsamda KCETAŞ tarafından 15 bin paket bebek bezi 200 bin TL değerinde gıda yardımı, 2 bin metre iletken ve elektrik sarf malzemeleri, 6 adet trafo, 72 adet elektrik panosu, 10 bin şebeke kabloları, 200 bin TL değerinde gıda yardımının yanı sıra 58 personel ve 2 kapalı kasa kamyonet, 1 vinç, 9 teleskopik platform, 1 kamyon, 1 karavan, 1 konteyner ev, 4 adet de jeneratör olmak üzere toplam 97 araç ve ekipmanı hizmet vermesi amacı ile deprem bölgesine sevk etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADETA TÜM KURULUŞLARI İLE MERHEM OLUYOR

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren, yetkililerin koordinasyonu doğrultusunda hareket eden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda hazırlıklarını yapan Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve kurtarma kuruluşları olan başta itfaiye olmak üzere KASKİ, KCETAŞ gibi birimler bünyesinde gerek araç ve ekipman, gerekse personel desteğini sürdürürken, KAYMEK, KAYTUR ve Erciyes A.Ş. kuruluşları ile daire başkanlıkları bazında da yardım ve desteklerini ilk günden itibaren gerçekleştirmeye devam ediyor.