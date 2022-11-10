Kazım Yücel'den '10 Kasım' mesajı

İyi Parti'li Kazım Yücel, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Yücel, " Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 84'üncü yıl dönümünde, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türk milletinin tarih sahnesinden silinmesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde önlendiğini belirten İyi Parti'li Kazım Yücel, Cumhuriyetimizin kurucu liderini ölüm yıldönümünde rahmetle, minnetle ve şükranla andığını söyledi.

Yücel, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık kısa ömrüne çok büyük başarılar sığdırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, az zamanda inanılmaz işler başardı ve Türk Milletinin varlığının devam etmesini sağladı. Türk'ün öz yurdu, dört bir yandan işgal edilmişti. Umutlar tükenmiş, Türk Milleti yok olmak üzereydi. Yurdun dört bir yanının işgal edilmesine rağmen devleti yönetenlerin basireti bağlanmış ve o dönemde işgal kabullenilmişti. Bunu asla kabul etmeyen biri vardı. O da Gazi Mustafa Kemal'di. O umutların tükendiği bir dönem olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak umutları yeşertti ve Türk Milletinin bağımsızlık ateşini yeniden ateşledi. Gazi Mustafa Kemal, her şeyin bittiği anda yaktığı bağımsızlık meşalesi ile umut oldu, öncü oldu ve lider oldu. Gazi Atatürk, bağımsızlık meşalesini ateşleyerek esaret altına alınmak ve hatta tarihten silinmek istenen milletimize hür ve bağımsız yaşama inancını kazandırdı. Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşıdı ve sonuçta, Türkiye Cumhuriyeti’ni parlak zaferlerin üzerine özveri ve özgüven içinde bina etmeyi başardı. Bununla birlikte, bir lider olarak, milletimize büyük hedefler gösterdi ve sonrasında da bu yolda ilk adımları atarak en büyük eseri Cumhuriyeti, muasır medeniyetler düzeyine çıkarmak üzere, bizlere emanet etti. Bizler de bugün; devlet ve millet yekvücut olarak Gazi’nin kutlu emanetlerine sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizi yıkmak ve Türkiye’yi tarihten silmek isteyenlere karşı yılmadan usanmadan, bıkmadan, Gazi Mustafa Kemal'in verdiği cesaretle mücadelemize devam edeceğiz. Bu manada 10 Kasım bizim için hüzünlü bir tarih olsa da Gazi Mustafa Kemal'in hedefleri doğrultusunda aslında milletimiz adına bir tazelenmedir. Bu vesileyle, Atatürk’ün aziz hatırasını bir kere daha yad ediyorum. Onun yaktığı ve asla sönmeyecek olan ışık sayesinde de Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa kararlılığımızı da bir kere daha tazeliyoruz.Bu duygularla, ebediyete irtihalinin 84. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kere daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.