Kazaya müdahale sırasında şehit düştü! Kayseri'de toprağa verildi

Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasına müdahale eden Jandarma ekibine başka bir otomobil çarpması sonucu Uzman Jandarma 7. Kademe Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu. Cerit, baba ocağı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.ANKARA (İGFA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden Jandarma ekibine otomobil çarpması sonucu Uzman Jandarma 7. Kademe Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

Lüleburgaz’da meydana gelen trafik kazasına müdahale sırasında başka bir aracın çarpması sonucu Şehit düşen Hüseyin Cerit kardeşimizi baba ocağı Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katılarak, aileye taziyede bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, şehit Cerit için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, mesajında, "3 Ekim 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.