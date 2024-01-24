Kazakistan İstanbul Başkonsolos'u Manisa'da

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile Konsolosluk Müsteşarı Kanat Turubayev'i makamında konuk etti.MANİSA (İGFA) - Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile Konsolosluk Müsteşarı Kanat Turubayev, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da yer aldı. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu yıl 484’ünü kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne davet etti.

Manisa’ya daha önce 2 kez daha geldiğini belirten Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul da, “Çok güzel bir şehriniz var. Türkiye için özel önemi var” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Cengiz Ergün ile İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul hediye takdiminde bulundu.