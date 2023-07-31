Kaza yerinde güvenliği sağlarken şehit oldu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarptığı 33 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Afyonkarahisar Sultandağı ilçesinde N.Ö (52) idaresindeki saman yüklü tır, Konya istikametinden gelirken yolun sağına devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'ya (33), emniyet tedbiri aldığı sırada, M.G (39) yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet çarptı.

Kamyonet daha sonra devrilen tıra çarparak durdu.

Kazada, Mustafa Tatlı, N.Ö ve M.G yaralandı. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehidimizin acı haberi Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki ailesine verilirken, şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.