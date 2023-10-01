KAYÜ Rektörü'nden gastronomi mesaisi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kastamonu'da Kastamonu Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "VII. Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Kongresi'ne" katıldı.

KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrede konuşan Rektör Karamustafa, sanayi, ticaret, eğitim, kültür ve turizm şehri Kayseri'nin aynı zamanda gastronomi şehri olduğuna dikkat çekerek, Kayseri Üniversitesi olarak Kayseri şehrinin gastronomi kimliğine sürekli katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Rektör Karamustafa, "Kayseri Üniversitesi olarak sadece eğitim-öğretim, araştırma, toplum yararına projeler yapmıyoruz. Kayseri'yi Kayseri yapan değerlere de katkı sunmaya çalışıyoruz. Kayseri şehri ülkemizin nadide gastronomi şehirlerindendir. Gerek zengin mutfağı, gerek damak tadı ürünleri, gerekse geleneksel lezzetleriyle herkes tarafından bilinen bir şehirdir. Üniversite olarak Develi Seyrani Kampüsümüzde açtığımız Aşçılık Programı yüz akımız oldu. Burada eğitim gören öğrencilerimizin yarışmalarda aldıkları dereceler, programın eğitim kalitesi bizleri bir hayli sevindiriyor. Kayseri Üniversitesi olarak Aşçılık programımızın gastronomi alanında şehrimize daha fazla katkı sunması için gayretlerimizi devam ettireceğiz. Bu anlamda sürekli destekçimiz olan başta Sayın YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar Hocamıza olmak üzere Kayseri'nin dinamiklerine ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. El ele vererek Kayseri'nin gastronomisini sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında tanıtımını sağlayacağız" dedi.