KAYÜ Develi'de mezuniyet coşkusu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’nda, 15. Dönem mezuniyet töreni düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de Hidayet Tutum Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, ilçe protokolü ile hayırseverler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninde Hüseyin Şahin MYO Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice, meslek yüksekokulları hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, tüm mezun öğrencileri tebrik etti.

Kayseri Üniversitesi’nin daha çok meslek yüksekokulu ağırlıklı bir üniversite olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, üniversite olarak mesleki ve teknik eğitimi ve bu konudaki işbirliklerini oldukça önemsediklerini söyledi.

Rektör Yardımcısı Boztosun, “Bugün burada mezun ettiğimiz öğrenciler nitelikli programlardan mezun oluyorlar. Aşçılık programımız yeni açılmasına rağmen büyük başarılara imza attı. Katıldıkları festivallerde ve yarışmalarda üniversitemizi başarıyla temsil ettiler. Aldıkları ödüller ile üniversitemizin ismini duyurdular. O yüzden başta aşçılık programımız olmak üzere Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’muzdaki tüm programlarımızda görevli akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Konuşmasında mezuniyet törenlerinde öğrencilere kep atma yerine kuşak bağladıklarını ve kuşak bağlamanın geleneksel kültürümüzdeki yerine değinen Boztosun, “Öğrencilerimize bağladığımız bu kuşak tecrübe kuşağıdır, sabır kuşağıdır, bilgelik kuşağıdır ve vefa kuşağıdır. Kadim kültürümüzde de önemli yere sahiptir. Milli kültürümüzün temelindeki ahilik esaslarını içeren kuşak bağlama ile mezunlarımıza doğruluğu, dürüstlüğü, sabrı, vefayı ve hoşgörüyü aşılamaktayız. Ben tüm mezun öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Develi Kaymakamı Sinan Aslan da birer konuşma yaparak, mezun öğrencileri ve ailelerini kutladı.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Boztosun, hayırsever işadamı Suat Köylüoğlu’na Develi Seyrani Kampüsüne katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Tören dereceye gören öğrencilere hediyeleri ve tüm mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

2021-2022 Akademik yılında Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’nda 5 bölümden 330 öğrenci mezun oldu.