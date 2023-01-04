Son Dakika

KAYÜ'den Milli Eğitim'e anaokulu devri

GÜNDEM 04.01.2023, 07:45
KAYÜ'den Milli Eğitim'e anaokulu devri

KAYÜ'de Develili Hayırsever İşadamı Suat Köylüoğlu tarafından yaptırılan anaokulu binası Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Seyrani Kampüsünde Develili Hayırsever İşadamı Suat Köylüoğlu tarafından daha önce yaptırılan Anaokulu binasının, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün isteği üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Anaokulu olarak faaliyet göstermesi için devir protokolü imzalandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Develili Hayırsever İşadamı Suat Köylüoğlu katıldı.

Protokol imza töreninde yapılan konuşmalarda İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Develili Hayırsever Suat Köylüoğlu tarafından Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü içerisine yaptırılan Anaokulu binasının Milli Eğitim Müdürlüğüne devir protokolü için bir araya gelindiğini belirterek, devralınan okulun Develi Sevim Köylüoğlu Özel Eğitim Anaokulu olarak kullanılacağını söyledi ve protokole katkılarından dolayı Hayırsever Suat Köylüoğlu’na, Develi Belediyesine, Kayseri Üniversitesine ve Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise konuşmasında, “Bugün burada Develimiz adına Sayın Valimiz öncülüğünde güzel bir buluşma oldu. Şehirlerin manevi direkleri vardır. Olmazsa olmazları vardır. Şehrimizde onlardan biri Hayırseverimiz Suat Köylüoğlu’dur. Hayırseverimiz Suat Köylüoğlu, Develi ilçemizde eğitime yaptığı desteklerle gönüllerimizi fethetmektedir. Bugün imzalanan protokol ile Milli Eğitime devri olunacak Hayırseverimiz Suat Köylüoğlu tarafından yaptırılan okul binasının hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Develili Hayırsever Suat Köylüoğlu da, Develi Seyrani Kampüsüne annesi adına yaptırdığı anaokulu binasının öğrencilere ve Develi ilçesine hayırlı olmasını diledi.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da, Develi ilçesinde Hayırsever Suat Köylüoğlu önderliğinde birçok eğitim binasının yapıldığını ifade ederek, Milli Eğitime devri sonrası özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin anaokulu eğitiminde kullanılacak okul binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi sadece Develi’de değil Kayseri’nin birçok ilçesinde kampüsü olan bir üniversitedir. Sayın Valimize, üniversitemize ve ilçe kampüslerimize vermiş olduğu desteklerden dolayı şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Kayseri bir hayırsever şehridir. Özellikle Develi ilçesindeki kampüsümüzde neredeyse binaların tamamı Develili hayırseverler tarafından yaptırılmış durumda. Develi Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı ile Develili Hayırseverimiz Suat Köylüoğlu’nun Develi kampüsümüze katkısı oldukça büyük. Burada Hayırseverimiz Suat Köylüoğlu tarafından daha önce yaptırılan anaokulu binasının yaptığımız istişareler sonucunda, Milli Eğitim Müdürlüğünün de isteği doğrultusunda, Milli Eğitim Müdürlüğüne devrinin uygun olacağı kanaati oluştu. Tabi bu okul binası Milli Eğitime devrolduktan sonra sadece öğrencilerin eğitimi için kullanılmayacak, burası Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerimizin uygulama alanı olacak. Ben bugün burada imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

İmza protokolünde son olarak Vali Gökmen Çiçek konuşma yaptı. Vali Çiçek konuşmasında bir ilçede birlik ve beraberlik varsa ve o ilçedeki yöneticiler uyum içerisinde çalışıyor ve birbirlerine seviyorsa o ilçede hareket yaşandığını ve iyi işlerin yapıldığını ifade etti.

Develi ilçesinde gerek kaymakamlık, gerek belediye, gerek üniversite ve gerekse diğer kurumların ve hayırseverlerin iyi bir uyum içerisinde olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, bu uyumun kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.

Vali Çiçek, “İmzalanan anaokulu binası devir protokolünün hayırlı olmasını diliyor ve protokolde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Develili Hayırsever İşadamı Suat Köylüoğlu, anaokulu binasının Milli Eğitime devir protokolüne imza attı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 35
2. Galatasaray 15 33
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 15 16
15. Hatayspor 16 16
16. Kasımpaşa 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 15 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 16 36
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 16 25
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 18 16
16. Everton 18 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4