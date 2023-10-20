Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde “Ata Tohumu Develi Gacer Buğdayının Tanıtımı ve Yaygınlaştırılmasına” yönelik etkinlik düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Develi Seyrani Kampüsündeki Hüseyin Şahin MYO'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi olarak ata tohumlarının tespiti ve araştırmalarına yönelik çalışmalara verdikleri önemi anlattı.

Rektör Karamustafa, "Uygulama ve proje odaklı üniversite olarak toplum yararına proje üretmeyi ve toplumsal fayda sunmayı kendimize misyon ilkesi olarak belirledik ve bu çerçevede çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Develi Kaymakamı Yusuf Turan, yaptıkları konuşmalarda Ata Tohumları ile Develi Gacer Buğdayının önemine değindiler.

Etkinliğin sonunda öğrencilere ve davetlilere Develi Gacer Buğdayından yapılan pilav ikramında bulunuldu. İkramın ardından Develi Kadın Kooperatifi ve Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programındaki akademisyen ve öğrencilerin birlikte yapmış olduğu Develi Gacer’inden yapılmış ürünler sergilendi.

Programın ardından davetliler, Seyrani kampüs alanı içerisinde uygulama bahçesini gezerek, gacer tohumlarını toprağa ektiler.