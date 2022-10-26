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KAYÜ'deki Kariyer Etkinliği'nde Dondurma Usta'sı boy gösterdi

GÜNDEM 26.10.2022, 09:45
KAYÜ'deki Kariyer Etkinliği'nde Dondurma Usta'sı boy gösterdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) “Kariyer Etkinliği” kapsamında ALPEDO - Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nu ağırladı. Sami Kervancıoğlu, “Çıraklıktan Zirveye” konulu söyleşisinde iş hayatındaki başarının yollarını, mesleki tecrübe ve deneyimlerini öğrencilere aktardı. Söyleşi sonrası ise yaklaşık 3 bin öğrenciye dondurma dağıtıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av. Dr. Veli Böke, ALPEDO-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, üniversite tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan söyleşi etkinliğinin açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitelerinin davetini kırmayarak etkinliğe katılan ALPEDO - Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’na teşekkür etti.

Konuşmasında kariyerin önemine değinen Rektör Karamustafa, nitelikli kariyerin çalışmayı, gayreti, özveriyi, sabrı, bilgiyi ve hedef belirlemeyi gerektirdiğini söyledi.

Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi kuruluşu itibari ile daha ziyade mesleki ve teknik yükseköğretime odaklanmış bir üniversitedir. Nitelikli mesleki ve teknik yükseköğretim ile öncelikli amacımız; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ara değil ana insan kaynağını yetiştirmektir. Öğrencilerimizi nitelikli olarak yetiştirerek iş dünyasına hazır hale getirmek ve mezun etmek üniversitemizin misyonu gereğidir. Tabiki bu konuda sadece bizlere, akademik kadrolarımıza görev düşmemekte; iş dünyasına, iş dünyasının değerli temsilcilerine de birtakım görevler düşmektedir. Bu tür etkinliklerde siz değerli sektör temsilcilerinin aktardığı bilgiler, deneyimler, son derece önemlidir; öğrencilerimizin vizyonlarına ciddi katkılar oluşturmaktadır. O yüzden bu tür etkinliklerde bizlere destek olan iş dünyamızın tüm temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Üniversitesi olarak ‘Kampüste Değil Sahada Üniversite’ sloganı ile sahada eğitimi ve OSB-MYO’yu önemsediklerini kaydeden Rektör Karamustafa, Kayseri’de en kısa sürede OSB-MYO kurarak, öğrencilerin daha nitelikli bir şekilde eğitim almalarına, mesleklerini uygulamalı olarak öğrenmelerine, mezuniyet sonrası iş bulmalarını kolaylaştırmaya ve kariyer gelişimlerine önemli katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Rektör Karamustafa’nın konuşmasının ardından “Çıraklıktan Zirveye” konulu söyleşisinde ALPEDO - Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, iş hayatında başarının yollarını ve sırrını, mesleki tecrübelerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Söyleşide kendisinin 13 yaşında mesleğe ilk adımı attığını anlatan Kervancıoğlu, "Dondurmayı dükkanda ve sokaklarda satardık. Ben hayalime ulaşmak için çalıştım. 10 kişilik dükkanda bir mücadelemiz vardı. Şimdi Kahramanmaraş'ta 10 mağaza zincirimiz, Türkiye'de ise 175 noktadayız. Hedefimiz 195 noktaya ulaşmak ve 17 ülkedeki varlığımızı 40 ülkeye getirmektir" dedi.

İş hayatında ve kariyerde sabır, sebat ve kanaatin çok önemli olduğuna vurgu yapan Kervancıoğlu, çalışmadan, emek sarf etmeden, sabretmeden, hedef koymadan başarıyı yakalamanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

Soru-cevap kısmının ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile ALPEDO - Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, 175 kilogramlık dondurmayı satırla kesti. Yaklaşık 3 bin öğrenciye dondurma dağıtımı ile etkinlik sona erdi.

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