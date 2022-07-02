KAYSO haziran Meclis toplantısını yaptı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Haziran ayı meclis toplantısı KAYSO meclis salonunda yapıldı. Meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’de katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, alıcılar ve satıcılar arasında sorun haline gelen döviz alım satım kurlarının günün belirli saatlerinde Merkez Bankası tarafından yayınlanması ve fiyat karışıklığının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Ticari araçlara ÖTV desteği sağlanması talebinde bulunan Özkaya, ticari araçlarla birlikte yurt içi ve yurt dışı yük ve yolcu taşımacılığında akaryakıta ÖTV desteği sağlanmasının, Türk mallarının uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesine ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti. Özkaya, “Ticari kredi kartlarının limit yetersizliği, bankaların kredi vermekteki gönülsüz tutumu, yüksek ve orantısız faizler ve ek teminatlar gibi önümüzde büyük meseleler durmakta. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınma için bu konulara ivedilikle el atılmalıdır” dedi.

BDDK tarafından kerdi kullanım şartlarında yapılan değişikliklerin bazı zorlukları beraberinde getirdiğini ifade eden Özkaya şunları söyledi; “Kararın yayınlandığı gün yürürlüğe girmesi reel sektörün ve finans sektörünün uyum sürecini zora sokmuştur. Ayrıca bağımsız denetime tabi şirketlerin bu kapsamda olması ve bu şirketlerin net işletme sermaye ihtiyacının daha yüksek olması sebebi ile döviz karşılığı üst limitin 15 milyon TL artırılması gerekmektedir. Kredi koşullarının bağımsız denetim firmalarının raporu yerine şirketlerimizin yeminli mali müşavirlerinin düzenleyeceği raporlar geçerli olmalı, şirketlerimiz maliyet ve zaman israfından kurtarılmalıdır”

Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin gösterdiği büyümeyi önemli gördüklerini ifade ene Büyüksimitci, “Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 11 ile beklentilerin üstünde bir büyüme performansı göstermişti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise, yüzde 7,3 büyüyerek, yüksek oranlı büyüme performansını sürdürdü. Sanayi sektörü ise ihracatta kaydedilen sıçramanın da desteği ile pozitif ayrışarak yüzde 16,6 büyüdü. Sanayicilerimiz her türlü zorluğa rağmen, üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türk ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatlamış oldu. Önümüzdeki dönemde bu performansın desteklenmesi durumunda, ülke olarak küresel rekabette çok daha öne çıkan bir aktör haline gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. Yılın ikinci çeyreğinde, savaşın da etkisiyle artan maliyetler ve enflasyondaki belirsizlik, hem tüketim hem de yatırımları olumsuz etkileyerek, büyümeyi aşağıya çekme olasılığı vardır” dedi.

İSO İlk 500’de yer alan Kayseri firmalarını tebrik eden Başkan Büyüksimitci, “İSO İlk 500 sıralamasında geçen yıl 15 firmamız vardı, bu sene 18 firma ile listede yerimizi aldık. Her yıl olduğu gibi Kayseri olarak büyük illeri saymazsak Anadolu’da Gaziantep’ten sonra ikinci iliz. Tüm Türkiye genelinde ise geçen yıl 7. sıradayken, bu yıl bir basamak daha sıçrama yaparak 6. sıraya yükseldik. İnşallah ikinci 500’de de bu başarıyı bekliyoruz. Ben bu vesile ile listede yer alan tüm firmalarımızı, bir kez daha tebrik ediyorum. Yöneticisinden en alt kademedeki çalışanlarına kadar, ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci, Turkishtime tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri’ sıralamasında yer alan 10 Kayseri firmasını kutlayarak başarılı çalışmalarının devamını diledi.