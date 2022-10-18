Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2022/2026 döneminin ilk olağan meclis toplantısı KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya meclis, meslek komitesi, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Bartın'daki maden kazasında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yeni dönemde meclis toplantılarına ve meslek komitesi toplantılarına katılımlarda daha hassas olmaları gerektiğini ifade eden Özkaya, “Bu dönem sektörlerimizin sorunlarının gerek meslek komitelerimizde gerekse ilgili meclis üyelerimiz tarafından daha çok dile getirilmesini istiyoruz. Önümüzdeki en az bir yıl boyunca büyük pazarlarımızın resesyona, bazı pazarlarımızın da durgunluğa gireceğini düşünürsek, daha çok bir araya gelmeliyiz. Ne kadar birlikte hareket eder, istişare içerisinde olursak sorunlarımızın çözümü de o kadar kolay olur. Bu süreçte firmalarımızın faaliyetlerinin sürdürebildiği en önemli sorumluluk alanlarımızdır. İnşallah olumsuz manada fazla etkilenmeden ülkemizin bu süreçten çıkacağına olan inancımız tamdır” diye konuştu.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, terörle mücadelede canlarını feda eden şehitlerimize ve Bartın’ın Amasra İlçesi’nde yaşanan maden kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dilerken yaralılarımıza da acil şifalar diledi.

Oda organ seçimlerini demokratik bir ortamda, sanayicilere yakışır bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Büyüksimitci, “Seçimlerimizin camiamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Öncelikle geçen dönem beraber çalıştığımız ve bu dönem aramızda olmayan arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu dönem aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı da kutluyor, başarılı bir dönem diliyorum” dedi.

KAYSO yönetim kurulunda yüzde 50, meclisinde yüzde 34 ve meslek komitelerinde ise yüzde 51 civarında değişiklik olduğunu açıklayan Büyüksimitci, meclis üyelerinin yaş ortalamasını da yüzde 55’ten 50’ye düşürerek 5 yaş gençleştirdiklerini belirterek, daha genç üyelerle biraz daha dinamik bir çalışma sergileyeceklerini söyledi.

İstişare kültürünün önemine değinen Büyüksimitci, “İnşallah bu dönem hep birlikte el ele vererek, istişare anlayışı içerinde güzel hizmetlere imza atacağız. Kendi içimizde istişare kültürünü ne kadar geliştirirsek, şehrimize, ülkemize o kadar fayda sağlayacağımız inancındayım. Çalışmalarımızı bu güne kadar hep bu anlayış içerisinde yaptık. Yeni dönemde de inşallah bunu daha da artırarak, Kayseri sanayisini bir üst seviyeye taşıma gayretinde olacağız” diye konuştu.

Meslek komitelerinin önemine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “Benim sizlerden ricam; özellikle meslek komitelerimizi iyi çalıştıralım. Toplantılarımıza azami ölçüde katılım sağlamaya özen gösterelim. Burası sizlerin Odası. Kapımız bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da herkese her zaman açık olacak. Alt kurullarımız ne kadar iyi çalışırsa, sorunlarımızın çözümü o derece hızlı olacaktır. Bize ağır bir sorumluluk verdiniz, bunun farkındayız. Biz de KAYSO Yönetim Kurulu olarak, yeni dönemde de aynı anlayış ve azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizden aldığımız güç ve destekle bunun gereğini elimizden geldiği kadar yerine getirme gayretinde olacağız” diye konuştu.

Bu dönen ağırlık verecekleri projelerin başında İncesu OSB’nin genişlemesi 4. OSB’nin geldiğini kaydeden Başkan Büyüksimitci, “Bu dönem hızlıca İncesu OSB’nin genişleme prosedürlerini ve 4. OSB’nin kurulum aşamasını tamamlamamız lazım. Belki daha sonra 5. OSB için çalışma başlatmalıyız. 4. OSB’de Özellikle orta yüksek ve yüksek teknoloji ile ilgili tahsislerimiz olacak. Şu ana kadar bölgemize 1300 yatırımcımızdan 26 milyon metrekareye yakın talep almış durumdayız. Bu da şehrimizde yatırım iştahının olduğunun bir göstergesidir. İnşallah çalışmalarımızı hızla tamamlayıp, hem sanayicilerimizin yatırım alanı ihtiyacını karşılayacak, hem de şehrimize çevre dostu bir OSB’yi kazandırmış olacağız” dedi.

Yine bu dönem ağırlık verecekleri konuların başında AB Projeleri, Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm ve Yalın Dönüşüm konuların geldiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bu konularda hızlıca ilerlemek zorundayız, zira Avrupa Birliği bu konuda adım atmaya başladı. Sınırda karbon düzenlemesi ve emisyon ticaret sistemi yaptırımsız olarak 2023'ten itibaren devreye giriyor. 2026'dan itibaren ise AB'ye ihracatta standartların belirlendiği bir ticaret sistemi gerçek anlamda devreye girecek. Burada öncelikli olarak çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve elektrik olmak üzere 5 sektör belirlendi ancak bunun kapsamı giderek genişleyecektir. Bu sürece sanayiciler olarak çok hızlı bir şekilde kendimizi hazırlamalı, bu yönde çalışmaları hızlandırarak, stratejilerimizi belirlememiz lazım. Aksi takdirde bunun bedelini ihracat yaparken ödemek zorunda kalır ve rekabet gücümüzü de kaybetmeye başlarız. Oda olarak biz de bu süreçte, Sanayicilerimize her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde sözlerini tamamladı.