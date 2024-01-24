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Kayseri’nin en büyük tesisi açılışa hazırlanıyor

GÜNDEM 24.01.2024, 09:52
Kayseri’nin en büyük tesisi açılışa hazırlanıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte Kayseri’nin en büyük sosyal tesisi olan ve 6 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan Kocasinan Akademi tesisinin son kontrollerini gerçekleştirdi. Son derece ferah, modern ve güzel bir mimariyle yapıldığını ve tesisi çok beğendiğini dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri’nin en büyük tesisinin 10 Şubat’ta açılacağının müjdesini verdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki açılışa gün sayan tesisi inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesis hakkında bilgiler aktardı. 29 Ocak’ta ön kayıt almaya başlayacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi’nin yeni tesisi olacak olan Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi, nüfus açısından yoğun olan bölgemizdir. Osmangazi ve Camikebir Mahallesiyle birlikte yaklaşık 50 binin üzerinde bölgede yaşayan hemşehrimiz var. Bay ve bayan olmak üzere yüzme havuzu, aerobik, fıtness, aletli pilates mekânların yanı sıra beceri ve yetenek kursları ile atölyelerle birlikte toplam 18 sınıfımız donanımlı bir şekilde eğitim hizmeti vereceğiz. Sinan Kütüphanesi, Çocuk Kulübü ve gençlere hitap edecek etüt merkezi gibi mekânlar olacak. Ayrıca vatandaşın yoğunca istediği Kafe Sinan da burada yer alacak. Kısaca Kocasinan’da marka haline getirmiş olduğumuz bütün çalışma birimlerimiz, bu tesis içerisinde olacak. Şuanda büyüklük ve donanım olarak Kayseri’nin en büyük tesisidir. Buranın açılışıyla ilgili hemşehrilerimiz çok soruyor. İnşallah açılmasına sayılı günler kaldı” ifadelerini kullandı.

Tesisi çok beğendiğini dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise tesisin 10 Şubat’ta açılacağının müjdesini vererek, “Son derece ferah, modern ve güzel bir mimariyle yapılmış olan tesis, aslında aile akademisi. Ailenin bütün bireylerine hitap eden ve kendilerini yetiştirmek isteyen herkesin gelebileceği bir mekan olmuş. Tesis, çok güzel ve şık olmuş. Kocasinan aile akademisi, şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Öte yandan 29 Ocak Pazartesi günü ön kayıta başlayacak olan Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi tesisinde; sanat atölyeleri, bayan havuz, aletli pilates, bayan fitness salonu, kreş, kütüphane, etüt merkezi, ev tekstili, kadın elbise, sepet, kâğıt rölyef, okuma yazma, diksiyon, tel kırma, elde maraş, aşçılık, pasta, yağlı boya, amugurimi, el örgü, eve çiçek, sanatsal mozaik, cam mozaik , atıklardan geri dönüşüm , temel bilgisayar eğitimi, klavye kullanımı, filogarifi, epokdi yapımı, sabun yapımı, his-i hat, elde süzeni, bilgisayar işletmenliği operatörlüğü, adli kalem işleri ve emlak danışmanlığı gibi vatandaşın talep ettiği kurslar açılacağı kaydedildi.

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