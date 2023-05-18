Kayserililerden Togg'a tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Türkiye’nin yerli ve milli gururu olan TOGG’un Kapadokya rengi 38 KB 154 plakalı otomobil, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve hayranlıkla karşılanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçtiğimiz hafta Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilerek hizmet vermeye başlayan, ilk gününde ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın direksiyon başına geçerek gerçekleştirdiği şehir turunda bu sevinç ve gururu öğrencilerle paylaştığı Togg, Kayserili vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.

BÜYÜKKILIÇ: “MİLLETİN ARACI, BAĞIMIZIN ÜZÜMÜ”

Togg’un Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmesinin ardından şehir turu için yola çıkarak bu sevinç ile gururu, öğrenci ve vatandaşlarla paylaşmayı tercih eden Başkan Büyükkılıç, elektrikli, yerli ve milli araç Togg’u “Milletin aracı. Kayseri’mizin tabiri ile bağımızın üzümü” şeklinde niteleyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘yapamayız’ diyenlere adeta ders verircesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat vererek bu hayali hayata geçirdiğini ifade ederek, Kayseri’nin de geçmişte aynı şekilde kendi uçağını ürettiğini sözlerine ekledi.

VATANDAŞLAR: “İŞTE TÜRKİYE’NİN GURURU”

Togg’u deneyimleyen ve hayran kalan öğrenci ile vatandaşlar ise ‘jet gibi’, ‘sistemleri çok güzel’, ‘işte gurur, işte Türkiye’nin gururu’ gibi ifadelerde bulundular. Büyükşehir Belediyesi önünde Togg T10X’i gören vatandaşlar hayran kalırken, diğer taraftan büyük bir sevinç, heyecan ve gurur duyduklarını dile getirerek Togg ile fotoğraf çektirdi.