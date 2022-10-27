Kayserililer Büyükşehir'le güneşle birlikte canlı yayına tutuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, en önemli gök olaylarından kabul edilen ve uzun süredir beklenen parçalı güneş tutulması gök olaylarını Youtube kanalından canlı olarak yayınladı. Canlı yayına 202 bin kişi katılarak, parçalı güneş tutulması heyecanını doya doya yaşadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye'nin pek çok yerinden de gözlenebilen 2022 yılının en önemli gök olaylarından biri parçalı güneş tutulması, tüm ülkede olduğu gibi Kayseri’de de heyecanla izlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, yaptığı etkinliklerle farklılığını ortaya koyarken, bu kapsamda en önemli gök olaylarından biri olan parçalı güneş tutulması için Youtube kanalından canlı yayın gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, 2022 yılının önemli gök olayları arasında yer alan parçalı güneş tutulması heyecanını vatandaşlara yaşattı.

Gerçek zamanlı görüntülerinin anlık olarak izlenebildiği ve iki saat 43 dakika süren canlı yayın sayesinde, 202 bini aşkın kişi bu keyifli gök olayını izledi.

Öte yandan Kayseri Bilim Merkezi’nden yayınlanan canlı yayın, çok sayıda okulda akıllı tahtalara yansıtılan görüntüler sayesinde öğrencilere de izletildi.