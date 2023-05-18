Son Dakika

Kayserili muhtarlardan ücretsiz kombi teşekkürü

GÜNDEM 18.05.2023, 08:15
Kayserili muhtarlardan ücretsiz kombi teşekkürü

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından daha temiz Kayseri için kentte hava kirliliğini asgariye indirecek olan anlamlı projenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ uygulaması kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinin muhtarlarını ağırladı. Mahalle muhtarları, bu anlamlı proje için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hibe desteği verdiği Kayseri İli Hava Kirliliği İyileştirme Projesi, 1’inci etap olarak sadece Eskişehir Bağları Bölgesi Doğalgaz Dönüşümü Çalışması kapsamında gerçekleştirilmeye başladı. Bu kapsamda ilk etap, pilot bölge olarak seçilen Eskişehir Bağları Bölgesi’nde yer alan Osmanlı, Danişmentgazi ve Selçuklu mahallelerinin muhtarlarından Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Osmanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Ekiz, Danişmentgazi Mahalle Muhtarı Erdoğan Şahin ve Selçuklu Mahalle Muhtarı Murat Yılmaz ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, Kayseri’yi sağlıklı şehirler kategorisine katmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, “Bu anlamda şehrimizi önemli bir şekilde hava kirliliğinden arındırılmış boyuta ulaştırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

“HAVA VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ASGARİYE İNDİRGEMİŞ OLACAĞIZ”

Pilot bölge olan 3 mahalleye kombi desteği sağlayacaklarını belirten Büyükkılıç, “Bu projemizle pilot bölge olarak seçtiğimiz Eskişehir Bağlarımızdaki Danışmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerimizin kıymetli muhtarlarıyla birlikte yaptığımız çalışma sonrasında 3 mahallemizdeki kardeşlerimize ‘tesisatı sizden kombisi bizden’ projesiyle kombi desteğini sağlamış olacağız. O bölgenin hem sıcak suyunu hem kalorifer sistemini doğalgazla buluşturmak suretiyle hava ve çevre kirliliğini asgariye indirgemiş olacağız” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek, şunları söyledi: “Böyle bir projede bizlere her zaman sahip çıkan Çevre Şehircilik Bakanımıza, ilgili birimlerine teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ekiplerine teşekkür ediyorum. Bize bu sosyal içerikli projede destek veren ve yanımızda, yer alan, yönlendiren değerli muhtarlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri’mize bu anlamlı proje hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

MUHTARLARDAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Osmanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Ekiz de “Mahallemize bu katkıyı sağladığı için gerekli gören birimlere çok teşekkür ederim” derken, Danişmentgazi Mahallesi Muhtarı Erdoğan Şahin ise “Başkanımıza öncelikle teşekkür ederim katkılarından dolayı, çok güzel bir proje. Biz de destekliyoruz başkanımızı, elimizden geldiği kadar ne gerekiyorsa üstümüze düşeni yapacağız” dedi. Selçuklu Mahallesi Muhtarı Murat Yılmaz da “Memduh Başkanımızın bir güzelliği var, bütün olumlu projelere kesinlikle hayır demiyor. Bu proje de Kayseri’miz için hava kirliliğini engellemek için bu projesinde de Memduh Başkanımızın imzası olduğu için ben memnunum. Kayseri’mize özellikle, pilot bölgemize hayırlı olsun diyorum” ifadesinde bulundu.

Muhtarlarla birlikte örnek olacak uygulama için gerçekleşen ziyarette, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, proje hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

PROJENİN İLK ETABI ESKİŞEHİR BAĞLARI BÖLGESİ

Hava kalitesinin arttırılması kapsamında fosil yakıt (kömür) kullanan hanelerde doğalgaza dönüşüm projesi kapsamında hava kalitesini olumsuz olarak etkileyen yaklaşık 4 bin hanenin doğalgaz ile buluşturulması planlanırken, hibe projesi 4 etap olarak öngörülüyor. Bu kapsamda ilk etap, pilot bölge olarak sadece Eskişehir Bağları Bölgesi’nde yer alan Osmanlı, Danişmentgazi ve Selçuklu mahalleleri olarak belirlendi. Proje ile 2023 yılı Ocak ayında yayınlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı çerçevesinde Evsel Isınmada Kömür kullanımının azaltılması suretiyle hava kalitesinin iyileştirilmesi ve sera gazı salınımının azaltılması hedefleniyor.

Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Bölgesi’nde kömür kullanan ve doğalgaza geçişte kombi desteği yapılacak hane sayısı yaklaşık bin olarak belirlenirken, proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamı hibe programı kapsamında destekleniyor. Bu projeye ayrıca Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve mahalle muhtarları tarafından da katkı sağlanıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 76
2. Beşiktaş 33 71
3. Fenerbahçe 31 68
4. A.Demirspor 32 63
5. Başakşehir 32 52
6. Konyaspor 33 49
7. Kayserispor 32 49
8. Trabzonspor 31 48
9. Karagümrük 32 44
10. Alanyaspor 33 38
11. Sivasspor 33 37
12. Antalyaspor 32 37
13. Kasımpaşa 32 37
14. Ankaragücü 32 36
15. İstanbulspor 32 35
16. Giresunspor 32 31
17. Ümraniye 32 27
18. Gaziantep FK 32 25
19. Hatayspor 32 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 35 75
2. Rizespor 35 67
3. Pendikspor 35 64
4. Sakaryaspor 36 62
5. Bodrumspor 35 61
6. Göztepe 35 59
7. Eyüpspor 35 59
8. Keçiörengücü 35 56
9. Manisa FK 35 56
10. Bandırmaspor 35 54
11. Boluspor 35 52
12. Tuzlaspor 35 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 35 37
15. Erzurumspor 35 36
16. Altınordu 35 34
17. Adanaspor 35 25
18. Denizlispor 35 20
19. Yeni Malatyaspor 35 16
Takımlar O P
1. M.City 35 85
2. Arsenal 36 81
3. Newcastle 35 66
4. M. United 35 66
5. Liverpool 36 65
6. Brighton 34 58
7. Tottenham 36 57
8. Aston Villa 36 57
9. Brentford 36 53
10. Fulham 36 51
11. Chelsea 35 43
12. Crystal Palace 36 43
13. Wolves 36 40
14. Bournemouth 36 39
15. West Ham United 36 37
16. Nottingham Forest 36 34
17. Everton 36 32
18. Leeds United 36 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 36 24
Takımlar O P
1. Barcelona 34 85
2. Real Madrid 34 71
3. Atletico Madrid 34 69
4. Real Sociedad 34 62
5. Villarreal 34 57
6. Real Betis 34 55
7. Girona 34 48
8. Athletic Bilbao 34 47
9. Osasuna 34 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 34 46
12. Mallorca 34 44
13. Celta Vigo 34 39
14. Valencia 34 37
15. Almeria 34 36
16. Cadiz 34 35
17. Real Valladolid 34 35
18. Getafe 34 34
19. Espanyol 34 31
20. Elche 34 19