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Kayserili mühendislerden anlamlı gece

GÜNDEM 10.12.2023, 09:45
Kayserili mühendislerden anlamlı gece

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Gece ve Plaket Töreni’ne katılarak, mühendislerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Makina Mühendisler Odası Geleneksel Gece ve Plaket Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen,  Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol ve yönetim kurulu ile üyeleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, aidiyet duygusunun önemine işaret ederek, “Bulunduğunuz yeri, yaşadığınız şehri, bulunduğunuz kurumu, ailenizi, ülkenizi, değerlerinizi sahiplenme duygusu anlayışı ile bizler gece, gündüz demeden bu şehri daha iyi noktaya taşıma adına gayret gösteriyoruz. Kayseri’mizin güzel, hayırsever insanlarıyla da onur ve gurur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum” dedi.

Kayseri’nin genç ve dinamik nüfusuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Gençlerimize yönelik güzel ve güvenli bir gelecek oluşturmak adına gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızda şehrimizin huzurunu, güvenli bir liman olarak anılmasını, yatırımcılar açısından cazip bir merkez olarak paylaşılmasını çok arzu ediyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN “DEPREM” TEŞEKKÜRÜ

Başkan Büyükkılıç, mühendislere seslenerek, “Özellikle deprem döneminde yapmış olduğunuz gayretleri unutmadık. Sizlere teşekkür ediyor, minnet duyduğumu paylaşmak istiyorum. Kayseri’miz kurum ve kuruluşlarıyla adeta yağmur gibi deprem bölgesine yağdı. 6 Şubat depremi asrın felaketi olarak nitelendirildi. Günün koşullarına en uygun şekilde teknik bakımdan çalışmaların yapılması gerektiğini bilmekteyiz. Başta makina mühendislerimiz olmak üzere mühendislik alanındaki tüm kesimlere iş düştüğünün farkındayız” ifadelerini kullandı.

BU ŞEHİRDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATMANIN HAKLI GURURUNU PAYLAŞTI

Kayseri’yi yaşanılabilir bir şehir olarak kılma adına sihirli bir kelime olan kentsel dönüşümü 1994’ten beri başlattıklarını gururla söyleyen Büyükkılıç, kenti doğusundan batısına adeta ilmek ilmek dokuyarak, bu şehirde kentsel dönüşümü başlatmanın haklı gururunu paylaştıklarını anlattı. Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ile el ele vererek çalıştıklarını vurgulayarak, genç mühendislere de daha donanımlı daha eğitimli olmaları temennisinde bulundu.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Sempozyumu sürecinde desteklerini esirgemeyen Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, sempozyumun ikincisini 2024 yılında yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Gecede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ videosu da katılımcılara izletildi.

Konuşmaların ardından meslekte uzun yıllar emek veren üyelere plaket takdimi gerçekleştirildi.

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