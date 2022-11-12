Kayserili kadınlara 'Oran'lı destek

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile şehrimize ve ülkemize toplumsal fayda oluşturmaya yönelik projelere hız veren Kayseri Üniversitesi, ORAN Kalkınma Ajansı işbirliği ile Kayseri’de Kadın Kooperatiflerine yönelik projelere hazırlanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Senato Salonu’nda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Rektör Yardımcıları, MYO Müdürleri ve KAYSEM Müdürünün katılımı ile toplantı düzenlendi.

ORAN Kalkınma Ajansı Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birimi Başkanı Yasin Zicin’in sunumu ile başlayan toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nde üniversitenin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda özellikle bölgesel kalkınma ve toplumsal fayda oluşturmaya yönelik projelere ağırlık verildiğini ifade etti.

Kayseri Üniversitesi’nin sadece eğitim-öğretim ve akademik çalışma yapan bir yükseköğretim kurumu olmadığını, bölgesel kalkınmaya fayda sağlamaya yönelik görevlerinin de bulunduğunu kaydeden Rektör Karamustafa, “Bu çerçevede bizler içinde yaşadığımız toplumumuza, bulunduğumuz şehre, ülkemize fayda sağlayacak her türlü projeye önem veriyoruz. Üniversitemiz akademisyenlerini bu yönde gerek bireysel, gerekse ortak çalışmalar yürütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Belediyelerimiz ile bu konuda ortak çalışmalarımız bulunmaktadır. Toplantımızın da konusu olan Kayseri’de kadın kooperatifleri ile işbirliği yapmak istiyoruz. Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in yoğun gayretleri ile

özellikle kırsalda ve ilçelerimizde kurulan kadın kooperatiflerimizin üretimini, verimini ve pazarını artıracak işbirliği projeleri yapacağız. ORAN Kalkınma Ajansımız bu konuda bize destek verecek. Ben yapılan bu toplantının Kayseri Üniversitemize, ORAN Kalkınma Ajansına ve kadın kooperatiflerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise kadın kooperatiflerinin üniversiteler tarafından desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

ORAN Genel Sekreteri Kilci, “Kadın kooperatiflerimizin üretmesi, ürettiğini pazarlaması, gelir ve istihdam sağlamaları bizim için çok önemlidir. Kayseri Üniversitemiz ile kadın kooperatiflerinin gelişimine ve desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmaların planlanmasına yönelik yaptığımız bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Hatta bu çalışma, üniversitelerin tüm akademik birimleriyle kadın kooperatiflerinin gelişimine yönelik çalışma yapması bakımından bir ilk olacaktır. İnşallah bu çalışmadan önemli kazanımlar elde ederiz. Böylelikle Kayseri Üniversitemizin akademik birimleri ile Kayserimizdeki kadın kooperatifleri verimli ortak çalışmalar yaparlar” şeklinde konuştu.