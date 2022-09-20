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Kayserili iş adamına fabrika bahçesinde infaz

GÜNDEM 20.09.2022, 12:30
Kayserili iş adamına fabrika bahçesinde infaz

Kayseri'de fabrika sahibi M.K kendi iş yerinde öldürüldü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi, Kayseri Sivas Karayolu üzerinde faaliyette olmayan fabrikanın sahibi olan M.K. ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; fabrika sahibinin infaz edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada katil zanlısının T.B olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs kurulan ekip tarafından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saklandığı babasının evinde gözaltına alındı.

          

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