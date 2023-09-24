Kayserili hayırseverler örnek oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlan Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi Tanıtımı ile Serpil-Mehmet İştahlı Camii’nin Açılış Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen ve Türkiye’de örnek gösterilen projeler arasında yer alan Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi Tanıtımı ile Serpil-Mehmet İştahlı Camii’nin Açılış Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, “ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI BİR YATIRIM”

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ felsefesiyle Kayseri’de çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade ederek, kentte ihtiyaç doğrultusunda projeler ürettiklerini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çok önemli ve anlamlı bir yatırım. Her şeyden önce fiziki büyüklüğünden ziyade, manevi önemi bağlamında bizim felsefemiz gereği, projelerimizin arasında bulunan hasta yakınlarının rahat etmesi adına kafa yorduğumuzda bu proje aklımıza gelmişti. Bir hekim olarak, hep gözlemliyordum. Özellikle Erciyes Üniversitesi’nin karşısında yaptığımız proje ile ilgili düşüncelerimi paylaştım. Hasta yakınları ya arabaları içinde, ya otoparkta, bu koşullarda orada vakit geçirmeye çalışmışlardı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın Felsefesiyle’ bu insanlara neler yapabiliriz diye kafa yorarken, bir sosyal tesis yapalım dedik. O insanlara hizmet edelim diye hayata geçirdik. Yüzde 78 doluluk oranı olan, Türkiye’ye hitap eden Sayın Cumhurbaşkanımızın adeta her zaman söylediği önemli ve hayali olarak nitelendirdiği Şehir Hastanesi buranın da hemen karşısındadır. Sosyal tesis yapmak suretiyle oraya gelen hasta yakınlarında istirahat etmesini ve burada gerçekten olumlu bir şekilde vakit geçirmesini sağlamak için ücretsiz böyle bir hizmeti düşündük.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ekonomisiyle, ticaretiyle, sanayisiyle ama en önemlisi gönül belediyeciliği anlayışı ile layık olmak için kentte çalıştıklarını dile getirerek,

“Kayseri’mizin hayırseverliği ortaya çıkıyor ama bizlerde kafa yoruyoruz. İlçe belediye başkanlarımız ve hayırseverlerimizle iş birliği yapmak suretiyle helalinden kazanıp, helalinden harcayan insanlarla yol gösteriyoruz. Havaalanın oradan, Mimar Sinan kavşağının oradan yol açıyoruz. 6 kilometrelik bir yol. Bu yolun üzerinde eski bir cami var. Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Serpil-Mehmet İştahlı Camii de yapıldı. Elhamdülillah biz sizler için varız. Sizler şehrimiz için varsınız. Bu anlayış içerisinde besmeleyi çektik ve çalışmayı başlattık. Dayanışma içerisinde dua ediyoruz ve dua alıyoruz.

Hem camisi yapıldı, hem tesis yapıldı. Burası gelişen güzelleşen ve büyüyen bölgemiz. Kocasinan Belediyemiz üzerine düşeni yapıyor. Bizleri seven seçen güvenen hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Ekonomisiyle, ticaretiyle, sanayisiyle ama en önemlisi gönül belediyeciliği anlayışı ile sizlere layık olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise, Kayseri’de hayırseverliğin çok değerli olduğunu ifade ederek, “Kayserimizde 1994’ten beri belediyecilik noktasında çok güzel adımlar atıldı. Değil Türkiye, dünya standartlarında faaliyetler yapıldı. Büyükşehir Belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız çok değerli eserler kazandırdılar. Sadece Kayseri için değil, diğer yakın iller için de feyiz kaynağı oldu. Onlar için de örnek oldu” dedi.

“MEMDUH BAŞKANIM ÖNDERLİK EDEN BİR İSİM”

AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de, “Hasta ve hasta yakınlarına misafirhane yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Memduh Başkanım bu konuda önderlik eden birisi. Oradaki herkes duacı” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten ve minnet duyduğunu ifade eden hayırsever İş insanı Mehmet İştahlı ise, ‘Böyle hayırlı bir günde siz değerli dostlarla olmaktan mutluluk duyuyoruz’ diyerek, böyle bir hayra vesile oldukları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Serpil İştahlı ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın desteklerinden ötürü teşekkür ederek, “Başkanımız bu yolda bize en güzel ışığı sundu” dedi.

Törenden sonra şehir protokolü Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi ve camiyi inceleyerek, misafirhane ve cami hakkında bilgi aldı.