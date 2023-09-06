Kayserili emlakçılardan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy ve yönetimini kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, oda temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy ve yönetiminin yer aldığı heyet, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, emlakçıların talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşları, odalar ve dernekler ile birlikte, kentte birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

Atasoy da Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Mustafa Türkmen de hazır bulundu.