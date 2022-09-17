Kayserili 122 muhtarla 'büyük' buluşma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ve 122 mahalle muhtarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında mahalle muhtarlarının taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyerek, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeyi aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç’ın yeni durağı, barajları, hamamları, Süleyman Şah Türbesi ve Türklük Anıtı ile bilinen Pınarbaşı ilçesi oldu. Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı’da görev yapan 122 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, yatırım değerlendirme toplantısı yaptı.

Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkanları, KCETAŞ, Kayserigaz, Türk Telekom ve KASKİ yetkilileri, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtar müessesesini, olmazsa olmaz gördüğüne dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın olmazsa olmaz olarak gördüğü ve bu müesseseyi fonksiyon yükleyerek sürekli önemsediği değerli muhtarlarımız, sizler mahallelerinizde, köylerinizde bizlerin bir bakıma gözü, kulağı, adeta sesisiniz” dedi.

“SÖZ SİZİN DİYORUZ”

Muhtarlardan istek ve taleplerini gönül rahatlığıyla iletmelerini isteyen Büyükkılıç, “Bizlerin ulaşamadığı konularda her zaman bizleri haberdar edensiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman yapılanlara teşekkür ederek, yapılacakları da nezaket kuralları içerisinde istediğinizi biliyorum. Söz sizin diyoruz” diye konuştu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da Başkan Büyükkılıç’ın sürekli ilçeyi ziyaret ettiğini belirterek, “Başkanımızın yoğun programları arasında bizlere vakit ayırdığı için kendisine minnettarız. İhtiyacı olanlar, memnuniyeti olanlar, konuşmak isteyen muhtarlarımız varsa tek tek mikrofonu istesinler, Büyükşehir Belediye Başkanımızla sizi baş başa bırakıyoruz” dedi.

Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda Pınarbaşı’daki mahalle muhtarları tek tek sözlü olarak dinlenirken, talep ve istekleri de yazılı olarak not alındı.

Başkan Büyükkılıç, toplantının sonunda, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

“Gönül insanları siz değerli muhtarlarımızla birlikte olmanın onurunu taşıdık. Cumanız mübarek olsun. Yapılanlara teşekkür edildi, yapılacaklar da talep edildi. Gözlemlediğim kadarıyla bazı yerlerde kilit parkeyle ilgili talepler var. KASKİ’mizle ilgili bazı talepler var. Devam eden projeler var. Yollarla ilgili de beklentilerin olduğunun farkındayız. Osmanlı’nın bize hatırası olan bir ilçeden söz ediyoruz. Değerlerine bağlı, Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine bağlı. Sizlere biz minnet duyuyor teşekkür ediyoruz. Alınan kararlar hayırlı olsun diyoruz. İnşallah değerli mesai arkadaşlarımdan hizmetler gelsin diyoruz. Sağ olun, var olun.”