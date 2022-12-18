Kayseri’de Saadetli kadınlardan şehitler için lokma

Saadet Partisi Kadın Kolları, 17 Aralık şehitleri için lokma dağıtırken, yerli malı haftasına da dikkat çekildi.KAYSERİ/MEHMET UZEL

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Fatma Kara, Türkiye’yi yasa boğan terör olayıyla birlikte aynı anda Yerli Malı Haftası’nın icra edildiğini belirtti. Kara, haftanın yurt genelinde tüm okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan özel bir dönem olduğunu söylerken, bu haftada yerli üretimle tüketimin desteklenerek teşvik edildiğini aktardı.

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Merhum Necmettin Erbakan’ın her zaman yerli üretimi desteklediğini hatırlatan Kara, “Gümüş Motor ve birçok fabrikayı kurmuştur. Millî Görüş her zaman yerli üretimden yana olmuş ve bu alanda pek çok adım atmıştır. 300'e yakın fabrikanın temeli atılmış ve 70'e yakını tamamlanmıştır. 462 tesis için yaklaşık 240 milyar lira harcanmıştır. Tarım, bugünün dünyasında artık bir milli güvenlik meselesidir! Gıda güvencemizi ve güvenliğimizi sağlamak ise hayati öneme haizdir.Biz Saadet Partisi olarak, tarımın, üretimin hayati önemini gayet iyi idrak ediyoruz. Bu nedenle, ülkemizin yeniden "tarımda kendine yeten bir ülke" olması en öncelikli hedefimizdir. Saadet Partisi İktidarında; Ülkemizi dışa bağımlı kılan ithalat mantığını değiştirerek, ithalata ayrılan kaynakları çiftçimize destek olarak vereceğiz! Üreticilerimizi ve ülke tarımını çok uluslu ve küresel şirketlere bağımlı hale getiren "maksatlı kotalar" kaldırılacaktır” dedi