Kayseri ziraat odalarından Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve ilçe ziraat odası başkanlarını makamında ağırladı. Çiftçi temsilcileri, Başkan Büyükkılıç’a, tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve beraberindeki ilçe ziraat odası başkanları ile birlikte çiftçi temsilcilerini başkanlık makamında kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yapmış olduğu hizmetlerden dolayı gerçekleştirilen teşekkür ziyareti, Başkan Büyükkılıç ve ziraat odası başkanları arasında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, “Ziraat odalarımızın kıymetli başkanlarına ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Gerçekten sağduyu ile devletine, vatanına, milletine bağlı bu güzel ekibin, birlik, beraberlik içerisinde daha güçlü görüntü vermeleri ve öyle davranmaları bizleri de keyiflendirmektedir” dedi.

“MEMDUH AĞABEYİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de Başkan Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılığa verdiği öneme değindi. Güneş, Başkan Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılık alanında yaptıkları hizmetleri saymakla bitiremeyeceklerini belirterek, “Bu sene de kapalı sistem sulama projelerine, koyun, tohum projelerine önem verdiniz. Buğday, nohut, aspir, traktör, arı dağıtımı saymayla bitmiyor. Çiftçi adına size teşekkür ediyorum, her daim sizinle beraberiz, üretmeye devam edeceğiz. Bütün yapılan projelere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, biz memnunuz, Allah razı olsun.”

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve daire başkanları da hazır bulunurken, ziyaretin sonunda Başkan Büyükkılıç’a, çiftçiler adına hediye takdim edildi.