Kayseri zabıtasına eğitim semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin denetimle görevli zabıta birimi personeline ‘Stresi Kontrol Edebilme ve İletişim Becerilerini Geliştirme’ semineri verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitim seminerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy, daire başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zabıta personeli katıldı. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın düzenlediği eğitim seminerinde iletişim uzmanları ile sosyologlar eşliğinde zabıta personeline Stresi Kontrol Edebilme ve İletişim Becerilerini Geliştirme eğitimi verildi.

“ZABITAMIZ, VATANDAŞIMIZIN HER ALANDA HİZMETLERİNE KOŞTURMAKTA”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, eğitim seminerinde yaptığı konuşmada zabıta teşkilatlarının, vatandaşların doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmetlerine koşturmakta olduğuna değinerek, şunları kaydetti: “Zabıta teşkilatlarımız bildiğiniz üzere bizim hemşehrilerimizin doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmetlerine koşturmaktadır. Bu hizmetleri yaparken bizim zabıta teşkilatlarımızda görev yapan tüm personellerimiz mevzuattan almış oldukları talimatlarla hareket ederler. Tabi mevzuat deyip geçmemek gerekiyor. Zabıta teşkilatımızı yüzün üzerinde, hatta yüz elli bile diyebiliriz kanun, yönetmelik ilgilendirmekte. Her mevzuatın içerisinde esenlik hizmetleri ile ilgili, güvenlik hizmetleri ile ilgili şehrin düzeni, intizamı aklınıza ne geliyorsa birçok alanda zabıta teşkilatımızı ilgilendiren talimatlar, görevler vardır. Ve gerçekten de zabıta teşkilatımızın görevi bir hayli zor ve bir hayli de karmaşık. Bunun bilincindeyiz. Tabi zabıta teşkilatımız inşaattan imara, seyyar satıcıdan dilencilere, sağlıktan çevreye, turizmden ticarete daha bir çok alanda görevleri mevcuttur. Bunları yaparken hassasiyetle yaptığınızı biz biliyoruz.”

İLETİŞİM UZMANI VE SOSYOLOGLAR EŞLİĞİNDE EĞİTİM SEMİNERİNE İLGİ YOĞUN OLDU

Büyükşehir Belediyesi’nde görev alan İletişim Uzmanı Fatma Kırıcı ve Uzman Aile Danışmanı Sosyolog Sebahat Bayar tarafından, şehirdeki faaliyetlerin düzenli ve güvenli bir biçimde yürütülmesi için yetki ve sorumluluğu bulunan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekiplerinin söz konusu görevi en iyi şekilde sağlayabilmesi, bu konuda kendini geliştirmesi, vatandaşla ilişkilerini olması gerektiği gibi gerçekleştirmesi ve görevini sürdürürken stres ile başa çıkmayı başarabilmesi amacıyla yapılan uygulamalı eğitim seminerlerine ilgi yoğun oldu.