Kayseri zabıtası Hatay'a gitti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 kişilik zabıta personelini deprem bölgesi Hatay’a gönderdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütün gücü ve birimleri ile deprem bölgelerine yardım ile desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde ağır hasar alan deprem bölgesi Hatay’a Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevli 24 kişilik zabıta personeli gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi önünde uğurlama törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve daire başkanları ile zabıta personeli katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin yüz akı ve vitrini olarak nitelendirdiği zabıta ekiplerine deprem bölgesinde yapılacak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

“GÜN YARA SARMA, GÜN SAHİP ÇIKMA, GÜN BİRLİKTE OLMA GÜNÜ”

Bu zorlu günlerin sahip çıkma günü olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak, “Daha bu gece sahadan geldim, deprem bölgesinden. Kahramanmaraş ve Gaziantep’imizdeki çalışmaları yerinde değerlendirip oradaki değerli başkanlarımızla, başta değerli Kayseri valimiz olmak üzere gerekli koordinatör AFAD’ın ya da diğer birimlerin ekipleri ile istişarelerimizi yaptık, ihtiyaçlarını tespit ettik. Onlara yönelik olarak da sürekli ihtiyaçlarını karşılama yönünde de Allah’a şükürler olsun itiraz etmeden çaba gösterdik. Çünkü gün, bugün gün yara sarma günü, gün sahip çıkma günü, gün birlikte olma günü” diye konuştu.

“HER SAAT, HER DAKİKA, HER AN İHTİYAÇ DEĞİŞİYOR”

Büyükkılıç, deprem bölgesinde her saat, her dakika ve her an ihtiyaçların değiştiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Her saat, her dakika, her an ihtiyaç değişiyor. Gecenin sabahlarına kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ekiplerimizin uyumadığını, çalıştığını, koşturduğunu, nasıl olur da bir an evvel bu yaraları sararız mantığında olduğunu hep beraber görüyoruz. Sistem fedakârlık üzerine kurulmuş, sistem işin şov tarafından çok hizmet boyutuyla ilgili konuma gelmiş, orada ya da başka yerlerde, 10 tane ilimizde çevresinde hizmet eden, Türkiye’mizin her yerinden gelen, her kurum ve kuruluştan gelen kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyor, dua ediyoruz. Vefat edenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz, ailelerimize sabırlar temenni ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz.”

“SİZLER, BİZLERİN ORADA YÜZ AKIMIZ OLACAKSINIZ”

Konuşmasında görev alacak zabıta personeline seslenen ve “Sizler, bizlerin orada yüz akımız olacaksınız” diyen Başkan Büyükkılıç, “Elbette ki zabıta hizmetleri ile ilgili Hatay’ımızda, o bölgemizde çalışmalarda bulunacaksınız. Hulusi Akar paşamız, bakanımız da hemşehrimiz de yine orada görevli bakanlarımızın arasında. İnşallah kazasız belasız gitmenizi temenni ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz, sizlere dua ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Sağ olun” ifadelerini kullandı.

24 ZABITA PERSONELİ HATAY’DA GÖREV ALACAK

Dualar ve sirenler ile yolcu edilen, Büyükşehir Belediyesi’nin görevlendirerek deprem bölgesi Hatay’a yönlendirdiği zabıta personeli, bölgede ihtiyaç olan zabıta hizmetlerini gerçekleştirecek. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden toplam 24 zabıta, Hatay’da görev alacak.