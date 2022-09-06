Kayseri Yunusemre'de kentsel dönüşüm tam gaz

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi’nin Yunusemre Mahallesi'nde yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında 2.etaptaki yeni konutların temeli atıldı. Temel atma programına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle hem modern konutlar inşa ederken hem de sosyal donatılarıyla vatandaşlara ayrıcalıklı yaşam sunduklarını vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Yunusemre Mahallesi’ndeki 2.etabın çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. “Hemşehrilerimiz için daha sağlıklı, daha güvenli ve daha konforlu olacakları mutlu yuvalar ve sosyal donatılar inşa ediyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yunusemre Mahallesi’nde de kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Yunusemre Mahallemizdeki Kentsel Dönüşüm Projemiz kapsamında 2.etaptaki yeni konutların temelini atıyoruz. Hayırlı olsun. Kazasız, belasız bir şekilde çalışmaların tamamlanmasını temenni ediyorum. Diğer bölgelerde olduğu gibi bu bölgemizde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bundan sonrada aile sağlık merkezi gibi bölgenin ihtiyacı olan parklar, çevre düzenlemesi ve diğer sosyal donatıların inşaatına başlayacağız.

Kentsel dönüşümle yeni konutlar inşa ederken, hem de bölgede yaşayan hemşehrilerimize sosyal donatılarla daha refah yaşam sunacağız. Özellikle Yunusemre, Gaziosman ve Yavuzlar Mahallemizi, yeni çehreye kavuşturma gayreti içerisinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam edeceğiz " ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yunusemre ’ye kazandırdığı aile sağlık merkezinin son halini kontrol etti. Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliği ön plana çıkartan önemli projelere imza attıklarını ve bu doğrultuda mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.