Kayseri'yi Kitap Fuarı heyecanı sardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 6’ncısı düzenlenecek Kayseri Kitap Fuarı için kitapseverlerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın okuyan ve okutan şehir olarak bilinen kadim kent Kayseri’yi bilimin, ilimin, kitaplarla dolu kütüphanelerin merkezi yapma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından 6’ncısı düzenlenecek olan Kayseri Kitap Fuarı, Dünya Ticaret Merkezi’nde 13-22 Ekim günleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak. 7’den 70’e kitap dostlarını ağırlayacak olan Kayseri Kitap Fuarı’nı vatandaşlar heyecanla beklediklerini belirtti.

Merkez Kütüphanesi üyelerinden 16 yaşındaki Hava Kocakaya, kitap okumayı çok sevdiğini ve kitap okuyan herkesin kendisi gibi kitap fuarını heyecanla beklediğini dile getirerek, “Benim gibi seven herkes kitap fuarını heyecanla bekliyordur. Çünkü gerçekten yeni kitapları tanımayı çok seviyorum. Daha önce de katılmıştım ve çok sevmiştim. Bir sürü yazar ve kitabı çok sevmiştim. Yeni kitap fuarının olması bence çok iyi bir şey. Bizler için güzel bir fırsat. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz. Bu yönde bizleri düşündükleri için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Zeynep Demircioğlu isimli öğrenci ise “Kitap fuarında en çok macera kitaplarına bakacağım. Onları seviyorum. Yazarları gördüğümde onlardan imza almak istiyorum. Bu düzenlenen kitap fuarında birçok yazardan imza alacağım” dedi.