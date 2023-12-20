Kayseri Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında şehir merkezinin yanı sıra ilçeler de kütüphaneler ile donatılıyor.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı.

Yeşilhisar İlçesi Fevzioğlu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde düzenlenen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Yeşilhisar Kaymakamı ‎Ahmet Ali Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Hava serin ama Allah’a şükürler olsun. Yeşilhisar’ımızın güzel insanlarının her zamanki gibi sıcaklığı ile de ortam ısınmakta. Biz sizlere minnettarız. Bizlere inanan ve güvenen siz hemşehrilerimize layık olma yönünde çalışmalarımızı burada Mevla’mdan dilerken, sizlere layık olma yönünde gayret gösteren ekibimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin doğusuyla, batısıyla çok güzel bir şehir olduğunu, birlik ve beraberlik anlayışıyla hizmetlerin buluştuğunu ifade ederek, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Şehrimizin doğusu Pınarbaşı, Sarız’ımız başta olmak üzere, batısı Yahyalı’mız, Yeşilhisar’ımız, Develimiz, İncesu’muz hepsi ayrı ayrı bir güzel. En güzel tarafı birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik anlayışı ile hizmetlerin bereketinin oluşmasıdır” diye konuştu.

“MANEVİ VE MADDİ YÖNDEN ŞEHRİMİZİ GELİŞTİRME YÖNÜNDE GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Kayseri’nin manevi ve maddi yönden gelişmesi yönünde gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Gençlere layık olmaya çalışıyor, onları bağrıma basıyorum. Kayseri’miz 5 üniversitesiyle, 75 bin civarında üniversite öğrencisiyle, 350 bin civarında lise, ortaöğretim öğrencisiyle elhamdülillah dinamik bir nüfus potansiyeline sahip. Davud el Kayseri’lerin şehri, Seyit Burhaneddin Hazretlerinin şehri, Hunat Hatun’ların, Gevher Nesibe Sultan’ların, Mehmet Melik Gazi Hazretlerinin şehri. Bu anlayış içerisinde hem manevi yönden hem maddi yönden şehrimizi geliştirme yönünde gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“ONLARA HER TÜRLÜ FIRSATI VERMEKTEN TABİ Kİ KEYİF ALIYORUZ”

Büyükkılıç, öğrencilere hizmet etmekten keyif aldıklarını vurgulayarak, “Tabi bunun yanında 4 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi ve aynı zamanda teknoparklarıyla da bilimin merkezi konumunda. Biz gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlamak, onlara fırsat vermek, onları bağrımıza basmak amacıyla üniversite öğrencilerimizin çamaşırlarını yıkamaktan, su paralarının yüzde ellisini ödemekten, onlara karşılıksız burs vermekten, 12 kütüphanemiz ile onlara çayı, çorbası içerisinde hizmet bağlamında ikram edilmekten ve onlara her türlü fırsatı vermekten tabi ki keyif alıyoruz. Ulaşım desteğini esirgemiyoruz, kırtasiye yardımını esirgemiyoruz. Sosyal içerikli projelerimiz ile onlara her türlü imkânları sağlama yönünde irade gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin, kurum ve kuruluşları ile birlik, beraberlik ve dayanışmasına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Sayın Valimizle birlikteliğimizin bereketini, kurum ve kuruluşlarımızla bakanlarımızın, milletvekillerimizin, en önemlisi Kayseri sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman ne istesek, hangi konuda talebimiz olsa bizleri bağrına basıyor. Malumunuz bir pandemi dönemi yaşadık, deprem dönemi yaşadık. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun başta Sayın Valimiz olmak üzere deprem döneminde Kayseri’nin hayırsever insanları ilçeleriyle, merkeziyle adeta bir rahmet unsuru olarak felaket bölgelerine yağdı. Çok şükür bu anlayışta da yaraları saran bir şehir olarak anıldı. Bizi seven, güvenen hemşehrilerimize bir kez daha minnet duyuyor, onlara layık olmaya çalışacağımızı ifade etmek istiyorum.”

5 üniversitesi olan kentte KAYMEK’in 6’ncı üniversite gibi faaliyet gösterdiğini belirten Büyükkılıç, “İl ve ilçelerimizde 111 alanda yaptığımız çalışmalar ile elbette ki bu kurslarımızla da adeta bir örgün öğretimden öte yaygın bir öğretim şeklinde şehrimizin her tarafıyla buluşuyor, buluşturuyoruz. Bunlar da yetmedi, ihtisas kütüphaneleri açıyoruz. Bunlar da yetmedi, ilçelerimize elbette ki bu hizmetlerimizi taşıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği halinde 6 bin 100 metrekare kapalı alanı olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde kütüphaneyi de hayata geçireceklerini duyurarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “İçerisinde bin tane öğrencinin imkân bulacağı, aynı zamanda dijital ortamıyla, aynı zamanda her türlü konferans ortamıyla ve çocuklarımızın pırıl pırıl alacağı hizmet ile Kayseri’mize yakışan bir kütüphaneyi de inşallah Kültür Bakanlığımız ile iş birliği halinde hayata geçireceğiz. Yapılan bu çalışmaların hayırlı olmasını, kütüphanemizin hayırlı olmasını, uyumlu, bizlerle iş birliği halinde gerçekten Yeşilhisar’a sevdalı, Yeşilhisar’ımızın belediye başkanı Halit kardeşimizi de bağrıma basıyorum.”

Başkan Büyükkılıç, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun’a ve ‘hizmetlerin en öncüleri’ diye nitelendirdiği muhtarlara da teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise Bakanlığa bağlı 1290 kütüphane olduğunu, şuanda bir kütüphanenin daha hizmete açıldığını belirterek, “Bilgiye ulaşmak çok önemli, biz bunun farkındayız. Yatırımlarımızı hiçbir şekilde hız kesmeden devam ettireceğiz. Bu güzel Yeşilhisar’ımızın kütüphanesini açmak için bir araya geldik. Yeşilhisar çok güzel bir yer, bizim için de çok önemli bir ilçe. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, ilçe belediye başkanımızın büyük gayretleriyle bu yapıyı oluşturduk” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A “HİZMET” TEŞEKKÜRÜ

Bakan Yardımcısı Yazgı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere bu kütüphanenin hizmete açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Vali Gökmen Çiçek de Kayseri’nin sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra âlimler şehri olduğunu, bu başarının altında ilmin, okumanın çok katkısı olduğunu ifade etti. Vali Çiçek, Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir ayrım gözetmeden buna benzer büyük yatırımlar yaptığını belirterek, Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise potansiyel turizmi ile 5 bin yıllık tarihi dokusuyla ilçede yapılan projeler hakkında bilgiler vererek, ilçeye hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Başkan Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gerçekleştirdikleri talepleri ile projelendirip, kısa sürede kütüphanenin modernize edilerek, yenilendiğini ve gençlerin kullanımına hazır hale getirildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edilirken, daha sonra kurdele kesimi ile 16 bin 300 adet basılı yayın, 7 adet okuyucu bilgisayar, 29 adet süreli yayın ve 7 kişilik personel kadrosu ile haftanın altı günü olmak üzere 8.30-20.00 saatleri arasında okurlara hizmet verecek kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenin ardından protokol, Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’ni gezerek, ders çalışan gençlere başarılar diledi.

İnternet Erişim Salonu, 7 adet okuyucu bilgisayarı mevcut olan kütüphanede 36-60 aylık çocuklar için kreş bulunuyor. Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’nde güncel yayınlar bölümü, süreli yayınlar, ödünç verme birimi bulunuyor. Kitap Kafesi ve Cep Sineması bölümleri de olan kütüphanede teras, çatı katı ve etkinlik salonu da yer alıyor.

AK PARTİ YEŞİLHİSAR İLÇE BAŞKANLIĞI’NA ZİYARET

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Büyükkılıç, “İlçe Başkanımız Hasan Bedirhanbeyoğlu ve ilçe teşkilatımızla bir araya geldik. Bizleri ilgiyle ve sevgiyle karşılayan teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.