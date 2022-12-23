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Kayseri yeniden uçuşa geçecek

GÜNDEM 23.12.2022, 09:45
Kayseri yeniden uçuşa geçecek

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak 1925’te kurulan ancak daha sonra kapanan TOMTAŞ, aynı isimle, kendi şehrinde yeniden hayata geçiriliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş’nin Ortak Girişim Sözleşmesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı törenle imzalandı. Başkan Büyükkılıç, bu önemli çalışma ile Kayseri’nin ‘yiğit düştüğü yerden kalkar’ misali yine aynı fonksiyonu kazanacağını söyledi.

Erciyes Radisson Blu Otel’de gerçekleşen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Hv.Plt. Tuğgeneral Haldun Taşan, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilçe belediye başkanları, Organize Sanayi, KAYSO, KTO yöneticileri ve iş insanları katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin ‘yiğit düştüğü yerden kalkar’ misali 1925’te kurulmuş olan uçak sanayi ile ilgili çalışmalardan da özlemle bahsederken bugünlere çok şükür geldik” dedi.

“GÜVENLİ LİMAN OLAN STRATEJİK ŞEHRİMİZ AYNI FONKSİYONU KAZANACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışmanın Kayseri’nin yine aynı fonksiyonu kazandıracak bir çalışma olacağına değinerek, “Sayın bakanımızın talimatlarıyla, genel müdürlerimize, her zaman dik duruşuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’mize sahip çıkma duygusuyla bizleri yüreklendiren, bizlere ‘havada biz de varız’ diyerek, güvenli liman olan stratejik şehrimizi yine aynı fonksiyonu kazanacak şekle getiren bu çalışmadan dolayı emeği geçenlerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ortak Girişim Sözleşmesi’nin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Yerel yöneticiler olarak bizler de değerli Valimiz ile birlikte üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde irade göstereceğimizi belirtiyor, yapılan çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“DÜNYA ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR, ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Törende yaptığı konuşmada ‘çok çalışma vurgusu’ yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise “Dünya almış başını gidiyor. Dolayısıyla bizim de çok çalışmamız lazım” dedi. 

Kayseri’nin ve üniversitelerin bu işin içinde olmasının çok önemli olduğunu, katkılarının çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ortaya koyduğu vizyon ve destek ile savunma sanayi yolculuğunda en temel ilkenin özel sektör, kamu, üniversiteler ve vakıf şirketleri olduğunu ifade ederek, “Bunun dördünün bir araya gelmesi ile ortaya çıkacak enerjinin, sinerjinin çok büyük olduğunu, olacağını hepimiz görüyoruz, biliyoruz ve bu şekilde çok şeyler yaptık, bu yaptıklarımızdan da çok daha fazlasını yapmaya amade olduğumuzu, hazır olduğumuzu görmemiz lazım. Yaptıklarımız gayet güzel, bunlardan tabi ki memnuniyet duyacağız, bunlarla övüneceğiz fakat bunların hiçbirisinin de yeterli olmadığını bileceğiz. Çünkü deveden büyük fil var. Etrafı görmemiz lazım. Dünya almış başını gidiyor. Dolayısıyla bizim de çok çalışmamız lazım, çok çalışmamız lazım. Bunu yaparken de akıllı, makul, mantıklı, rasyonel olmamız lazım, başkalarının tecrübelerinden yararlanmamız lazım” diye konuştu.

“SAYIN BELEDİYE BAŞKANIMIZ AYIN 15’İNE KADAR ARAZİYİ BİZE GETİRECEK”

Bu paydaşlar ile ciddi bir sinerji ve enerjinin oluşacağını ve amaçlarının ciddi bir savunma ve havacılık sektörü olduğunu dile getiren Bakan Akar, “Biz sayın belediye başkanımızla anlaştık. TOKİ ile anlaştık, ayın 15’ine kadar, 15 Ocak’a kadar araziyi bize getiriyor sayın belediye başkanımız” diyerek çalışmaları hızlıca gerçekleştireceklerini işaret etti.

Geçmiş süreçte TOMTAŞ’ın ve Kayseri’deki havacılık tarihine ilişkin rivayetlerden öte akademik ve bilimsel anlamda bir kitap hazırlanarak yayımlandığını da hatırlatan Akar, Büyükşehir Belediyesi katkıları ile okurlara sunulan kitabın bu anlamda toplumu bilgilendirdiğini ifade etti.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Kayseri’nin Türkiye’nin siyasetinin, turizminin, sportif faaliyetlerinin, sanayinin ve birçok sektörün taşıyıcı şehirlerden bir tanesi olduğunu ifade etti. 

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, törene gelirken şehrin güzelliğini bir daha görmüş olduğunu belirterek, “Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı yapan, BAYKAR’ı ile TUSAŞ’ı ile inşallah buradaki yapılanmasıyla dünyada havacılıkta, biz de bu savunma sektöründe yukarılarda varız diyen bir ülkeyiz. İnşallah bu bir başlangıçtır, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Böylesine kıymetli bir girişimin imza töreni için Kayseri gibi müstesna bir sanayi ve ticaret şehrinde bir araya gelmiş olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (A.Ş.) ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün de ASFAT’ın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Akgün, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.’nin savunma sanayiine ve Kayseri’ye hayırlı olmasını diledi.

Erciyes Teknopark adına konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise böyle bir projede olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Erciyes Üniversitesi geldiği nokta itibariyle gerek şehrimize, gerek ülkemize ve gerekse dünyaya sağlamış olduğu katkılar ortadadır. Böyle projeler de bilim ve teknolojinin konuşulduğu ortamlardır” ifadelerini kullandı.

TOMTAŞ Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi de yarım kalmış hikâyeyi tekrardan canlandırdıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: 

“Bugün burada tarihi bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Kayseri’de havacılık sanayinin yarım kalmış hikâyesini bugün tekrardan canlandırmak için buradayız. Anka kuşu inşallah küllerinden yeniden doğuyor. 1926 yılında Kayseri’de açılan ancak yarım kalan hikâyeye sahip, ülkemizin ilk uçak fabrikası. Tekrar aynı isimle kendi şehrinde yeniden hayat buluyor. Başlangıçta memleket adına bir hayal olarak başlayan süreç, büyük kısmı şu an bu salonda hazır bulunan büyüklerimizin desteği ile gayreti ve özverisiyle bugün inşallah vücut buluyor.”

PROJEYE SAHİP ÇIKAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Ekşi,  “Hayalin gerçeğe dönüşmesinin ilk adımı. Fizibilitenin hazırlanmasından itibaren şehir adına projeye sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.’nin ortak girişim sözleşmesi kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), TOMTAŞ Yatırım A.Ş. ve Erciyes Teknopark A.Ş. tarafından imzalar atıldı.

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