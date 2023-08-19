Kayseri'ye uyuşturucuyla mücadele merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve şehir protokolüyle birlikte Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak olan ve Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü kapsamında Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi Eski Kayseri Fen Lisesi yerinde gerçekleşen Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S.Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, hayırsever iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve tanıtım videosu ile devam etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu belirterek, “Makarr-ı ulema, makarr-ı evliya şehrinde değerli bakanımız sizlerin önderliğinde, değerli valimizin, hayırseverlerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle verilen söz yerde kalmıyor, hayata geçiriliyor. İnanıyorum ki burası kısa zamanda hayata geçirilecek ve Kayseri’miz bu modeli ile yine örnek teşkil edecek” dedi.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin en güzel örneklerinin sergilenmeye devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Kayseri 5 üniversitesi, 350 bin civarında orta öğretim öğrencisiyle genç bir nüfusa sahip olan, kendisini yenileyen, uyum kültürü ile herkesin yapılan çalışmalara imza atılmasından dolayı takdir ve dua ettiği, hayranlıkla takip ettiği bir şehirdir. Bunu deprem, sel felaketleri pandemi sürecinde de gördük. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sembolü olan Kayseri, bu defa en önemli konuya imza atıyor. Bir nöroloji uzmanı doktor olarak elbette bu konunun önemini çok iyi bilen, gençliğimize sahip çıkmanın olmazsa olmazımız olduğu anlayışı içerisinde hepimizin fedakârca gayret göstermesi gerektiğini biliyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, zehir tacirlerine bu şehirde fırsat verilmeyeceğini ifade ederek, “Sayın bakanımızın, milletvekillerimizin, valimizin, hayırseverlerimizin, 16 ilçe belediye başkanımızın dayanışmasıyla el ele vermek suretiyle inşallah bu sorunları aşacağımızı, bu şehri zehir tacirlerinden kurtaracak, özelde de buna bulaşmış olanları tedavi bağlamında çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, Kayseri’ye her gelişlerinde içini bir ferahlık kapladığını, heyecanlandığını, Kayseri’de yine güzel, hayırlı bir işin temelini attıklarını belirtti. Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Özhaseki, bu anlamlı projede katkıda bulunanlara ve emeği geçenlere teşekkür ve dua etti.

“ADETA BİR SAVAŞ BAŞLATTIK”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, Kayseri’de uyuşturucu sattırmayacaklarını, bütün gençleri korumak için var güçleri ile çalıştıklarını, bu alanda adeta bir savaş başlattıklarını anlattı. Çiçek, “Sayın bakanımız, sevdalı olduğunuz şehrin insanları, sevdalı olduğunuz şehrin gençlerinin zehirlenmesine izin vermemek için seferber oldular. Başta size, belediye başkanlarımıza, vekillerimize ve tüm Kayserililere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, “Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, Kayseri halkına teşekkür ediyoruz. Güzel işler Kayseri’de başlar, Kayseri’de tutarsa, Türkiye’de tutar” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE 3’ÜNCÜ REHABİLİTASYON MERKEZİMİZ OLACAK”

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ise, yüzyılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay ile ilgili bilgiler vererek, “Bugün Türkiye’de 81 şubesiyle Dünyada 97 ülkede ülke Yeşilaylarımızla küresel anlamda bağımlılıkla mücadele anlamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni modelimiz de inşallah yerli ve milli modelimiz rehabilitasyon merkezlerimizdir. Artık yataklı tedavi sistemiyle özellikle uyuşturucudan tamamen kurtarmış bir biçimde tekrar topluma kazandıracak projedir. Bugün Kayseri’de atacağımız rehabilitasyon merkezimiz Türkiye’de 3’üncü rehabilitasyon merkezimiz olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri protokolü, Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nin temel atma törenini, İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un dualarıyla gerçekleştirdi.