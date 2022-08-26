Kayseri'ye 'değer' katan proje

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaş olduğu Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) Açılışı ve İş Birliği Protokollerinin İmza Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi Açılışı ve İş Birliği Protokollerinin İmza Töreni, 50. Yıl Dedeman Anadolu Dedeman Lisesi, Fen ve Teknoloji Proje Okulu’nda gerçekleştirildi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde öğrenci ve veli profiline yönelik kitlesel değer kazandıracak olan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi için gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı katıldı.

“ÖNEMLİ VE ANLAMLI BİR ÇALIŞMA”

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Bu proje, geleceğimiz için, ülkemiz için, şehrimiz için önemine inandığımız kucaklayıcı ve kuşatıcı bir çalışmadır. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz öncelikli olmak üzere tüm değerlerimizi kapsayacak, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Kayseri’mize katkıda bulunmuş bu şehrin önderlerini, gerek manevi, gerek bilimsel her alanda bu şehre katkı sağlayan değerlerimizi ön plana çıkaracak projelerle şehrimizi ve gençlerimizi buluşturmak amacıyla yapılan önemli ve anlamlı bir çalışmadır” diye konuştu.

Kente katkı sağlayacak tüm değerleri ön plana çıkaracak çalışmalar için gayret göstereceklerini söyleyen Büyükkılıç, “Her şeyden önce değerlerimize sahip çıkma mantığı içerisindeki projemiz ve daha sonraki süreçte Kayseri’ye katkı sağlayacak tüm değerlerimizi ön plana çıkaracak anlayış ve yaklaşım ile bu çalışmaları sürdüreceğiz. Değerli valimizin kapsamını genişletme yönünde irade gösterdiği, bizlerden de bu alanda hangi katkıyı istiyorsa hepsini verme çabamızın olmazsa olmaz olduğunu paylaşıyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle şehrimizin tamamını kucaklayacak, 16 ilçemizi kapsayacak bir çalışmaya dönüştürme yönünde gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“YIKMAK KOLAY AMA YAPMAK ZOR, BİZ ZORA TALİBİZ”

Başkan Büyükkılıç, gençlere yol gösterip, onları örnek kişilerle buluşturup büyük bir kazanım sağlamayı umduklarını vurgulayarak, “Yıkmak kolay ama yapmak zor, biz zora talibiz, inşallah bunu da başaracağımızdan eminiz. Katkısı olan tüm kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“ARTIK HAREKETE GEÇME ZAMANI”

Vali Gökmen Çiçek ise artık harekete geçme zamanı geldiğini belirterek, “Eğitime destek platformunda Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber davetli olduğumuz bir programda beş, altı öğretmen arkadaşımızın hiçbir maddi karşılık ve destek almadan başlattıkları, fedakârca çalıştıkları bir çalışma ortamını gördük. Değerler eğitimi noktasında vatan, millet, bayrak sevgisi noktasında, profesyonel bir çalışma arzusu içerisinde çalıştıklarını fark ettik. Arkadaşlara destek olup kurumsal hale getirebilir miyiz diye Belediye Başkanımızla konuştuk. Şuan söyleyebileceğimiz yüzlerce olumsuz örneği toplum içerisinde görebiliyoruz. Bunların hepsini çözebilmek için elimizde sihirli değnek yok. Bununla ilgili artık harekete geçme zamanı. Ben şuna inanıyorum; niyetimiz halis olduktan sonra bir şeyleri yapma arzusunda olduktan sonra Cenab-ı Allah’ın yardımcı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ’NİN DEĞERLERİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ DE UNUTTURMAMAK ADINA YAPILAN BİR PROJE”

Başkan Büyükkılıç’a KAYDEM projesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu işin içerisinde öğretmeni, aileyi, valisini, başkanını, müdürünü komple bir toplumu dâhil etmemiz gerekiyor. Bu işi profesyonel yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bununla ilgili o kadar çalışmışlardı ki bunu dert edinmişlerdi. Bize sadece Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte buna destek olmak kaldı. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu alandaki arkadaşlara tefrişatında, içerde çalışacak elamanlarında çok büyük desteği oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu sadece ahlaki bir proje değil, gelecek vadeden Kayseri’nin değerlerini ve kültürünü de unutturmamak adına yapılan bir proje. Çünkü Kayseri bu memleket için bir lokomotif. Bu manada bu işin içerisine giren, bu işi sahiplenen, dertlenen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyorum. İlimize hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Büyükkılıç’ın da yer aldığı protokol üyesi kurum temsilcileri tarafından değerler eğitimi temelli işbirliği protokolü imzalandı.

PROJE, ALANINDA İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Bu kapsamda İşbirliği Protokolü’ne, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri İl Müftülüğü, Eğitime Destek Platformu imza attı.

Proje, geniş bir kurumsal katılım ve STK desteği ile gerçekleştirilmesi ve tüm etkinlik detaylarının hazır materyallere dönüştürülüp uygulayıcılara sunulması gibi özellikleriyle alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

İmza protokolünün ardından Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi’nin de açılışı kurdele kesimi ile yapıldı.