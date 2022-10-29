Kayseri'ye 'büyük' yeşil katkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sonbahar döneminde parklar, mesire alanları, orta refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına hercai menekşe, kasımpatı, sıklamen, fare kulağı, lale ve sümbül soğanı olmak üzere toplam 1 milyon 240 bin adet çiçek dikimi yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Peyzaj çalışmalarında doğal kültürel değerleri göz önünde bulundurarak geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görmeyi amaç edinmiş ve sürdürülebilirliği esas alan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki cadde ve bulvarlarda sonbahar dönemi çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda birçok yerde peyzaj hizmeti gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mustafa Kemal Paşa bulvarı üzerinde refüj, yaya ve bisiklet yolu düzenlemeleri oluşturulan alana, ahşap çiçeklikleri yapılarak ve kuru peyzaj uygulamalarıyla farklı bir ortam oluşturuldu.

İLKBAHAR VE SONBAHAR 2 MİLYON 400 BİN ADET ÇİÇEKLENDİRME YAPILDI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ilkbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları kapsamında, parklar, mesire alanları, orta refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına kadife, begonya, yıldız çiçeği, sardunya, ateş çiçeği ve ipek çiçeği olmak üzere toplam 1 milyon 160 bin adet çiçek dikimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılı ilkbahar ve sonbahar çiçeklendirme çalışmalarında toplam kullanılan çiçek sayısı 2 milyon 400 bin adet oldu.