Kayseri'ye 2022'de 'büyük' yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde 2022 yılında şehrin ufkunu ve vizyonunu genişletecek yeni yatırımlara imza attı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde 2022 yılında birbirinden önemli ve anlamlı proje ve hizmetler ile dikkatleri üzerine çekerken, birçok alanda şehrin ufkunu ve vizyonunu genişletecek yeni yatırımlara imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 yılının verimli bir yıl olduğunu vurgulayarak, ulaşımdan eğitime, kültür sanattan yeşil alana, tarımdan spora kadar 1 yılda özel ve önemli yatırımları şehre kazandırdı.