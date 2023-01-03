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Kayseri'ye 11 'büyük' ödül

GÜNDEM 03.01.2023, 12:45
Kayseri'ye 11 'büyük' ödül

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde 2022 yılında 11 ödül kazandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde gönül ve sosyal belediyecilik anlayışı ile gençlere, kültür sanata, tarihe, doğaya, eğitime ve sağlığa özel önem gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımların meyvesini 1 yıl boyunca aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı boyunca başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Üniversiteler, Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği gibi kişi, kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik projelerinden, tarihe sahip çıkan projelerine, kentsel dönüşümden sağlık alanına, eğitimden müzelere kadar yaptığı hizmetleri ödüllendirilirken, sadece 1 yılda aldığı ödül sayısı 11’e ulaştı. 

PROJELER, HİZMETLER VE YATIRIMLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibi 2022 yılının ilk ödülünü, İstanbul’da her yılın 38’inci gününde kutlanan Dünya Kayserililer Günü’nde aldı. Başkan Büyükkılıç’a, KAYDER 38. Gün Ödülleri adı altında ‘Tarihi, Kültürel ve Doğal varlıklar Ödülü’ alanında özel ödül verildi. 

Başkan Büyükkılıç, Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi’nin 40’ıncı yayın yılı dolayısıyla düzenlediği “40. Yıl Onur Ödülleri” Töreni’nde, yerel yönetimler alanında gösterdiği başarı dolayısıyla “Başarı ve Onur Ödülü” ile ödüllendirildi.

Kayseri Tabip Odası tarafından sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik gayreti ve sağlık çalışanlarına verdiği desteklerden dolayı özel ödüle layık görülen Başkan Büyükkılıç, yine Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresi’nde Türkiye'de ilk olan "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli canlı anlatımlı sanal sergisi ile ‘Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü’ne layık görüldü.

Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeşilşehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda hak kazandığı ödülünü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın elinden aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından 6’ncısı düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda El Sanatları ve Zanaat Müzeleri kategorisinde Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi projesi ile ödüle layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, Oruç Reis Projesi ile “En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye” ödülünü aldı. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ve Şehir Kütüphanesi projeleri ile iki ayrı kategoride “Yılın Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) düzenlediği ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda da tarihe sahip çıkan 7 farklı projesi ile jüri özel ödülüne layık görüldü. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ELİNDEN “GENÇLİK” ÖDÜLÜ

Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi Yarışması’nda, ‘Değer Gençlik’ projesi ile ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 

‘Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’ organizasyonunda finale kalan 73 proje arasında 85 binden fazla hekimin oylarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ ödülü verildi. Başkan Büyükkılıç, ödülünü, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’in elinden aldı.

Ödüllü Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, birbirinden önemli ve özel ödülleri tüm Kayseri halkına ithaf ederek, “Bu ödüllerimizi, Kayseri’miz adına, tüm belediye başkanlarımız adına, Büyükşehir Belediyemiz adına aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“PROJELERİN MEYVELERİNİ ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRDIK”

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile projeler geliştirdiklerini, medeniyetler şehri Kayseri’nin tarihine sahip çıktıklarını, eğitim ve sağlık alanlarına özel önem verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Bu çalışmaların meyvelerini özel ödüllerle taçlandırdık” ifadesinde bulundu.

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