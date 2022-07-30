Kayseri Yahyalı'ya yeni kazıcı yükleyici

Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi araç filosunu gençleştirme çalışmaları kapsamında satın aldığı yeni kazıcı yükleyici iş makinasını filosuna kattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İş makinasının tanıtım töreninde konuşan Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde bulunan 50 araç ile ilçede hizmet verdiklerini söylerken, "1 milyon TL bedelle yeni kazıcı yükleyici iş makinasını satın aldık. Biz, belediye olarak hizmet etmeyi seviyoruz. Bütçesi olan bir belediyeyiz. Zamanla yarışıyoruz. 41 tane mahallemiz var, onların talepleri için koşturuyoruz. Sloganımızı “Az maliyet, çok faaliyet” olarak belirledik. Gerek Kayseri’den gerek Ankara’dan gerekse AB projeleri ile bu ilçeye yeni kazanımlar katmak istiyoruz. Yüzde 68 oy oranı ile bizi bu göreve getiren insanlara hizmet borcumuz var" dedi.