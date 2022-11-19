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Kayseri Yahyalı'ya hizmet yağmuru

GÜNDEM 19.11.2022, 10:45
Kayseri Yahyalı'ya hizmet yağmuru

Yahyalı’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi iş birliğiyle Kopçu Mahallesi’ne yaptırılan halı saha ve çevre düzenlemesi Yahyalı Belediyesi, hizmet binası ise hayırsever İsmail Bulut tarafından yaptırılan Kopçu Nimet-İsmail Bulut İlkokulu ile valilik desteği ile kurulan Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi törenle hizmete açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Açılış törenlerine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve diğer ilçe kaymakamları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd. Sayın Bayer Özsoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve diğer ilçe belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, vali yardımcıları, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kopçu Nimet-İsmail Bulut İlkokulu açılış töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Bugün güzel bir günde burada toplandık. Valimize ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Yahyalı, 4 mevsimi kendine yakıştıran güzellikler ilçesi. Geldiği ilk günden itibaren Sayın Valimizin ilimize ve ilçelerine yaptığı birçok güzellik var. İlçemiz ve diğer ilçeler adına size yürekten teşekkür ediyorum. İsmail Bulut amcamız ve belediyemizin birbirini teşvik etmesiyle yaptırılan 4 derslikli okulumuzu bugün hizmete açıyoruz. Okulumuz mahallemize yakıştı. Bu mahallemize güzel bir taziye evi kazandırdık. Birazdan birlikte gezeceğiz. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla yapılan halı sahanında açılışını yapacağız. Yine sizlerin desteği ile ilçemize kurulan kadın kooperatifimiz hizmete açılacak. Yeşilköy Şelalesi’nde de valimizin verdiği talimatlarla çalışmalarda sona yaklaşıldı. İlimize gelmeniz ile Kayserimize bir bereket geldi. Tüm vatandaşlarımız adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz.  Allah sizlerden razı olsun. Buradan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ilçemize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’te konuşmasında; “Yahyalı farklı bir yer. Belediye Başkanımızın anlattıklarına aynen katılıyorum. Birbirinize olan tutkunuz, birbirinize olan sevginiz doğal güzellikler ile bir araya gelince bambaşka bir ilçe ortaya çıkıyor. Bugün hayırseverimiz Nimet ve İsmail Bulut’a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yahyalı’da kaymakam ve belediye başkanının uyumu bir başka. Her zaman birlikte hareket ediyorlar. Esat Başkan zaten sizden birisi. Esat Başkan geldiği zaman alamayacağı bir şey yok. Çünkü o gerekli olan bir şey ister ve verdiği sözde durur. Kaymakam ve belediye başkanımız birlikte hareket ederek hem bizden hem de daha önemlisi büyükşehir belediyesinden hizmet almayı biliyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da Yahyalı’yı çok ayrı sevdiğini biliyorum. Yahyalı’nın her yerinde büyükşehrimizin izi var. Güzel bir birlikteliğimiz var. Cenab-ı Allah bozmasın. Yahyalı’yı seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Allah milletimizin dirliğini, birliğini hiçbir zaman bozmasın ve alçaklara da fırsat vermesin.” diye konuştu.

Okul açılışında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından hayırsever İsmail Bulut’a ve Yahyalı Belediye Esat Öztürk’e plaket verildi.

Okul açılışından sonra halı saha açılışı yapan Vali Çiçek, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile maç yaptı.

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