Kayseri Yahyalı ilk meclis toplantısını yaptı

Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi 2023 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda 2’si ek olmak üzere 12 gündem maddesi görüşüldü.

Meclis Toplantısında 2023 yılı Denetim Komisyonu oluşturuldu. Denetim Komisyonuna Menderes Yıldırım, Cihat Büber ve Meral Koşar seçildi.

Toplantıda; “Sivil Savunma Amirliği Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen İç Yönetmelikle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Armada Kayak ve Snowboard Kulübünün nakdi yardım yapılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Denetim Komisyonunun oluşturulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 2023 yılı tatil ayı ve toplantı gününün belirlenmesi talebi, Meclis Başkan ve üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi talebi, Sözleşmeli personellerin 2023 mali yılı net ücretlerinin belirlenmesi talebi, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi alınması talebi, Yuları Mahallesi Bozyer Mevkiinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait, 2 pafta, 712 parsel numaralı taşınmazın, üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu ve Elma Kalibrasyon Tesisi ile birlikte satışı için Encümene yetki verilmesi talebi, Büyükçakır ve Çubukharmanı Mahalleleri M34-C-05-A-4-B, M34-C-05-A-3-A, M34-C-05-A-4-C, M34-C-05-A-3-D, M34-C-05-A-3-C ve M34-C-05-D-2-B no'lu paftalarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebi, İsmet Mahallesi L34-C-13-D-2-B ve L34-C-13-C-1-A no'lu paftalarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması talebi, Zabıta personelinin 2023 mali yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi talebi ve 100. Yıl Mahallesinde bulunan belediyemize ait 67 ada, 21 parsel numaralı taşınmaz ile Yuları Mahallesinde bulunan hazineye ait 984 parsel numaralı taşınmazın takası (trampası) için Encümene yetki verilmesi talebi görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste 2022 yılı için değerlendirmeler yapan Başkan Esat Öztürk; “Rabbim bizlere 2023 yılını sağlık, sıhhat ve afiyetle geçirmeyi nasip etsin. Çalıştıkça güçleniyor, güçlendikçe başarıyoruz. Hizmetlerle dolu bir yılı geride bıraktık. Bu ilçede birçok güzelliğin altına imza attık. Bunu da meclis üyelerimiz ve personellerimiz ile birlikte yaptık. Allah hepimize kolaylıklar versin. Belediyemiz Basın Yayın Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. 2. Dönemimizi kapsayan 44 aylık çalışmaların yer aldığı bir bülten çıkardılar. Bu çalışma ile 44 ayında bir değerlendirmesini yapmış olduk. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel ilçeye bu güzel insanlara hizmet etmek bir ayrıcalık diye düşünüyorum. İnşallah 2023 yılını da hizmetler ile dolu dolu geçireceğiz.” diye konuştu.