Kayseri Yahyalı'dan yeni sanayi için toplantı

Kayseri Yahyalı Belediyesi ilçede yapmayı planladığı “Yeni Sanayi Sitesi" için sanayi esnafıyla birlikte istişare toplantısı düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ve sanayi esnafları katıldı.

Toplantıda sanayi esnafına hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yeni yapılacak sanayi sitesi hakkında esnaflara bilgiler verdi. Başkan Öztürk; “ Mevcut kullanılan sanayi bölgesinde meskûn mahal içinde kalması, ulaşımda aksamalar, çevre ve gürültü kirliliği, düzensiz şehirleşme, dükkân kullanım alanlarının yetersiz oluşu, iş yerlerinde sınıflandırmanın karışıklığa sebep olması, ısınma için kullanılan yakıt türü ve plastik atıklar nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor.

Bu nedenle belediye olarak yeni sanayi sitesi projesi ile esnaflarımızı rahata kavuşturmak istiyoruz. Çiğilli Mahallesi Sekidağı Mevkiinde 14 bloktan oluşan, içerisinde çalışma alanı, ofis odası, WC, depo, duş ve soyunma odasının yer aldığı 200 m² alana sahip 280 dükkândan oluşan bir sanayi sitesi oluşturmayı planlıyoruz. Projemiz hazır. Sizlerin de destekleriyle en kısa zamanda projemize başlangıç yapacağız. Bu projeyi sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. İnşallah Sanayi Sitesi tamamlanınca eski sanayi sitesine konutlar yapacağız. Yaklaşık 900 konutun yapılacağı proje ile ilçemizdeki konut sıkıntısını da çözüme kavuşturacağız.” diye konuştu.

Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy’da Yahyalı için çok güzel bir projenin istişare toplantısına katıldığı için mutlu olduğunu projenin hayata geçirilmesi için her türlü fedakârlıkta bulunacaklarını dile getirdi. Vekil Özsoy, projedeki dükkânlardan öncelikle sanayi esnaflarına satış yapılacağını böylelikle esnafların kira derdinden kurtulacaklarını ifade etti.

Toplantı da Yahyalı Belediyesi İmar Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeni Sanayi Projesi’nin tanıtım filmi izletilerek projenin teknik özellikleri slaytlar eşliğinde sanayi esnafına detaylı şekilde anlatıldı.