Kayseri Yahyalı'dan Kahramanmaraş'a hijyenik destek

Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Kahramanmaraş’taki hafriyat temizliği için kamyonları deprem bölgesine sevk ediyoruz.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük deprem sonrası depremin izlerini silmek adına yapılacak hafriyat temizliği için Yahyalı Belediyesi, Özkoyuncu Madencilik, Aydınlar Grup, Yahyalı Taşıyıcılar Kooperatifi, Nacioğulları Madencilik ve Zengan Madencilik’e ait kamyonların Kahramanmaraş’a doğru yola çıkacaklarını söyledi.

Yahyalı Belediyesi ve Yahyalılı İş Adamları olarak deprem hafriyatlarını biran önce kaldırmak için Kahramanmaraş’a 24 kamyon sevk ettiklerini belirten Başkan Esat Öztürk, “Acımız çok büyük. Ülkemizin başı sağ olsun. Depremde ölenlere Allah’tan rahmet. yaralılara acil şifalar dilerim. Bu kötü zaman birlik ve beraberliğimizi Rabbim bozmasın. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir taraftan da hafriyat temizliği yapılıyor. Bizde ilçemizde iş adamları ile buna destek olmak için araçlarımızı yoluyoruz. Bu zor günlerde ilçe olarak hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca bölgeye 4 adet konteyner gönderen Saves Enerji’ ye de teşekkür ediyorum ” diye konuştu.