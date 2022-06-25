Kayseri Yahyalı'da Yerköy Camii'nin temeli atıldı

Kayseri'nin Yahyalı’nın Yerköy Mahallesi’ne belediye ve hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Köse tarafından yaptırılacak olan caminin temeli törenle atıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Açılış törenine Kayseri'nin Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende selamlama konuşması yapan hayırsever iş adamı Hacı Mehmet Köse; “ Bugün güzel ibadet ile buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Ben bu köyde doğdum. Yapacağımız hayırlarımızı, sosyal faaliyetlerimizi doğduğumuz topraklardan başlayarak yapmayı kendimize görev kabul ettik. Bu ülke için, bu millet için yararlı olalım, bu konuda insanlara rol model olalım.” İfadelerini kullandı.

Törende hayırsever iş adamına teşekkür eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, güzel bir cami yapılacağını ancak buranın bir külliye gibi olması için bazı çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise konuşmasında; “Caminin yapılması için yoğun çaba harcayan belediye başkanımıza, mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Caminin yapılacağı arsanın tahsisi konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. Camiler bizim olmazsa olmazımız. Camiler ve okullar bayrağımızın dalgalandığı yerlerdi. Buraların devletimizin gücünü gösterdiği için iyi yapılar olması gerekiyor. Biri dini, biri ilmi temsil ediyor. Camimizin mahallemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hep birlikte dua edilerek, kurban kesildi. Tören temele ilk harcın konulmasıyla sonra erdi.