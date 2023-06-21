Kayseri Yahyalı'da taşkın tedbirleri alınıyor

Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Mehmet UZEL (KAYSRİ İGFA)

Sağanak yağış Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin Kirazlı ve Karaköy Mahallelerinde sel ve taşkınlara sebep oldu. Ulaşımda aksamalara neden olan sel ve taşkınlarda bazı evler sular altında kaldı. Ekili dikili araziler büyük ölçüde zarar gördü.

Sel sonrası Kirazlı Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, mahallelerde temizlik çalışmalarına başladıklarını, ama şiddetli yağışlarda sık sık sel gelen bölgelerde ciddi bir düzenleme yapılması gerektiğini, bunu yapmanında belediye bütçeleri ile zor olduğunu belirtti.

Başkan Esat Öztürk yaptığı açıklamada; “ Öncelikle mahallemize geçmiş olsun diliyorum. Burası önceliğimiz olan bir taşkın deresi. Dereyi belediyemiz bütçesi yapmamız imkânsız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğü ile görüşerek sel deresinde hemen düzenleme yapmak istiyoruz. Şuan iş makinalarımız selin getirdiği malzemeleri temizliyoruz. Bu bölgenin çilesi doldu diye düşünüyorum. Burada meydana gelen seller insanlarımızın evlerine ve bahçelerine ciddi zararlar veriyor. Belediye olarak hemen taşkın deresini düzenleyip, Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğü’nün desteği ile burayı tamamlamak istiyoruz. Dün ilçe genelinde sağanak yağışlar sellere neden oldu. İş makinalarımızı o bölgelere yönlendirerek gerekli çalışmaları başlattık. Ama bu durumdan dolayı söz verdiğimiz işlerde aksamalar meydana geldi. Allah yardımcımız oldu. Gece demeden gündüz demeden insanlarımız için çalışıyoruz. Kirazlı Mahallesi önceliğimiz olacak. Buradaki üç derede çalışmalar yapıp insanlarımızın duasını alacağız.” Diye konuştu.