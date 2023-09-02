Kayseri Yahyalı'da sel temizliği sürüyor

Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi ilçe merkezinde hafta başı meydan gelen sel felaketinin ardından başlattığı temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çalışmaların 5 gündür devam ettiğini, selin getirdiği malzemeyi ilçe merkezinden temizlemek için can başla çalıştıklarını belirterek henüz temizliği yapılmayan mahallelerden sabırlı olmalarını istedi.

Başkan Esat Öztürk; “ Sel sonrası yaraları sarmaya çalışıyoruz. Selden etkilenmeyen hiçbir cadde ve sokağımız kalmadı. 5 gündür ekiplerimiz mahallelerde aralıksız çalışıyor. Ben desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İtfaiye Daire Başkanımıza, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza, KASKİ ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne Yürekten teşekkür ediyorum. Selden merkezdeki 12 mahallemiz etkilendiği için vatandaşlarımızdan sabırla beklemelerini istirham ediyorum. Bazı kurumların vermesi gereken hizmetleri de belediye olarak bir karşılamaya çalışıyoruz. Yakında Asfalt Üretim Tesisimiz devreye girecek. Yaptırdığımız Kamuoyu Araştırması sonucu insanlarımızın en çok rahatsız olduğu yol sorununu da en kısa zamanda çözmeye başlayacağız. Artık Yahyalı yol konforunda uçacak” diye konuştu.