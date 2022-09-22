Kayseri Yahyalı'da açılış yağmuru

Kayseri'ye bağlı Yahyalı’nın Çavdaruşağı Mahallesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi tarafından yaptırılan Köy Yaşam Merkezi, Halı Saha, Mesire Alanı ve okul çevre düzenlemesi törenle hizmete açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Açılış törenine Kayseri'nin Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Mehmet Yücel, Yusuf Deliktaş, Duran Safrantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Başkan Esat Öztürk; “ Buranın yapımına destekte bulunan Akfen Enerji’ye Derin Enerji’ye yürekten teşekkür eniyorum. Burası 1200 metrekarelik bir alan sahip. Halı sahamız harika manzarası ve yeri olan bir yerde. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygılar sunuyor, yürekten teşekkür ediyorum. Erciyes’e yüksek irtifa kampı yaptılar ama sıkıştıkları zamanda burayı kullanabilirler. Burada emekleri var hizmetleri var. Buradan Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek’e teşekkürüm var. Geleli 3 ay oldu ama gerçekten 3 yıl gibi bölgemize hizmetleri geçti. Kayseri’nin atom karıncası diye tabir ettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Başkanımıza da gönülden yürekten teşekkürüm var. Her zaman istemesini bildik, onlarda verdiler. Avrupa standardında BSK dediğimiz sıcak asfaltın şuanda çalışması devam ediyor. Şöyle bir algıyı da kırmak istiyoruz. Sosyal medyada paylaşımlarımız da altını çizerek vurgu yapmanızı ben istirham ediyorum. Kapuzbaşı yolu gidilecek bir yol değil, standarda uygun bir yol değil, gibi bir algı insanlarımızın kafasında var ama bu algıyı bizim mutlaka kırmamız lazım. Ben özellikle bu konuda bize görevlerin düştüğünü biliyorum. Halı sahamız Çadıruşağındaki kardeşlerimize hayırlı olsun. Zamantı ırmağı üzerine bir de köprü yaptıracağız. İnsanlarımız ırmaktan geçebileceği bir köprüyü hemen yaptırmamız lazım. Buraya teşriflerinizden dolayı her birinize gönülden teşekkürüm ediyorum” diye konuştu.