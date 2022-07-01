Son Dakika

Kayseri Yahyalı Belediyesi'nden çocuklara karne eğlencesi

GÜNDEM 01.07.2022, 08:40
Kayseri Yahyalı Belediyesi'nden çocuklara karne eğlencesi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ iş birliği ile Karne Şenliği ve Bisiklet Turu düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Öğle saatlerinde başlayan Karne Şenliği’nde Spor AŞ tarafından kurulan oyun parkurlarında Yahyalılı çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca yapılan yarışmalar ve dans etkinlikleri coşkuyu zirveye çıkardı.

Karne Şenliği’ne katılan Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çocuklar ile oyun oynayarak çocukların coşkusuna ortak oldu.

Karne Şenliği’nin hemen ardından ise Ödüllü Yahyalı Bisiklet Turu yapıldı. 1000’e yakın çocuğun pedal çevirdiği tura Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’te katıldı.

Bisiklet turu sonrası ödül törenine geçildi. Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelediğimiz Karne Şenliği’ni ve Bisiklet turumuzu bugün yaptık. İlçemiz meydanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ile birlikte bu güzel etkinliği sizler için hazırladık. Sevgili veliler, geleceğimiz olan evlatlarımıza sahip çıkalım. Eğer biz sahip çıkmazsak sokak sahip çıkar. Kötü insanlar sahip çıkar. Evlatlarımız ile ilgili alakalı olalım. Onların manevi yönden gelişmeleri için yaz Kur’an Kurslarına, okullarımızda açılan kurslara, camilere gönderelim. Gönderelim ki geleceğimize daha emin adımlar ile gidelim. Bugün ilçemizdeki okullarda birinci olan evlatlarımıza bisiklet dağıtacağız. Okul birincilerine bisikletleri hediye eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz. Yahyalı Belediyesi olarak bizde bisiklet turuna katılan çocuklarımıza çekiliş ile 3 bisiklet ve 20 adet gr. Altın hediye edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde rafting ve yaz kampı etkinliklerimiz olacak. Bizi izlemeye devam edin.” diye konuştu.

Etkinlikte son olarak bisiklet turuna katılan çocuklara çekiliş ile 3 bisiklet ve 20 altın hediye edildi. 22 okul birincisine bisiklet hediyeleri teslim edildi.

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 01 Temmuz 2022
İmsak 03:29
Güneş 05:29
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31