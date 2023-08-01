Kayseri Yahyalı Belediyesi'nden asfalt üretim tesisi

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ilçedeki yol sorununu çözüme kavuşturacak müjdeyi vatandaşlar ile paylaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapılan doğalgaz çalışması sonrası bozulan, yama yapılan yolların kendilerine büyük sıkıntı verdiğini söyleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Sorunu kökten çözüme kavuşturmak adına büyük bir adım atıyor, ilçemize asfalt üretim tesisi kuruyoruz. Kayseri’den temin ettiğimiz asfalt ilçemize gelene kadar soğuma yapıyor zamanında yola serilmediği için kaliteli bir asfaltlama olmuyordu. Artık ilçemizde ulaşım konforunu yakalayacak, insanlarımız sorunsuz bir ulaşım sağlayacağız. Dışarıdan tonunu 2 bin 100 TL’ye alacağımız asfaltı biz kendi tesisimizde 980 TL’ye üretecek, ton başına bin 120 TL tasarruf edeceğiz" dedi.

