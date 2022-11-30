Kayseri Yahyalı Belediye personeli Esat Öztürk'le buluştu

Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi’nde görev yapan sözleşmeli personeller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam yaptığı “Sözleşmelilerin kadroya alınması” açıklamasından sonra Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret ettiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarette Başkan Esat Öztürk nezdinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden sözleşmeli memurlar, Başkan Öztürk’e çiçek takdim ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Konu ile ilgi açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk; “ Ülkemizdeki tüm sözleşmeli personellerin beklemiş olduğu müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımız dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından verdi. Ben sizler adına, ülkemizdeki tüm sözleşmeliler adına Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, 2023 yılı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanımızı tekrar ülkemizin ve dünyanın lideri olarak görmeyi Rabbim nasip eder. Yıllar önce Kocasinan Belediyesi’nde 8 yıl İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve 12 yıl Başkan Yardımcılığı yaptım. Bunun kıymetini iyi bilen bir belediye başkanıyım. Biz sözleşmeli personellerimizi okuduğu bölüme göre işe aldık. Biz şartları uyan personellerimizi şirkette çalıştırmadık, onlarla sözleşme imzaladık. Belediyemizde 27 sözleşmeli personelimiz var” diye konuştu.