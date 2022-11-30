Son Dakika

Kayseri Yahyalı Belediye personeli Esat Öztürk'le buluştu

GÜNDEM 30.11.2022, 08:45
Kayseri Yahyalı Belediye personeli Esat Öztürk'le buluştu

Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi’nde görev yapan sözleşmeli personeller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam yaptığı “Sözleşmelilerin kadroya alınması” açıklamasından sonra Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret ettiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Ziyarette Başkan Esat Öztürk nezdinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden sözleşmeli memurlar, Başkan Öztürk’e çiçek takdim ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Konu ile ilgi açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk; “ Ülkemizdeki tüm sözleşmeli personellerin beklemiş olduğu müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımız dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından verdi. Ben sizler adına, ülkemizdeki tüm sözleşmeliler adına Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, 2023 yılı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanımızı tekrar ülkemizin ve dünyanın lideri olarak görmeyi Rabbim nasip eder. Yıllar önce Kocasinan Belediyesi’nde 8 yıl İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve 12 yıl Başkan Yardımcılığı yaptım. Bunun kıymetini iyi bilen bir belediye başkanıyım. Biz sözleşmeli personellerimizi okuduğu bölüme göre işe aldık. Biz şartları uyan personellerimizi şirkette çalıştırmadık, onlarla sözleşme imzaladık. Belediyemizde 27 sözleşmeli personelimiz var” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4