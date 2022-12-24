Kayseri ve Gaziantep OSB itfaiyesinden ortak tatbikat

Kayseri OSB İtfaiyesi’nin tecrübelerinden yararlanmak üzere Gaziantep OSB İtfaiyesi’nden bir ekip Kayseri’ye geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İtfaiye Yangın Güvenlik Komisyonu toplantısı için Kayseri’de bulunan Gaziantep OSB İtfaiyesi’nden 4 kişilik ekip, Kayseri OSB İtfaiyesi ile ortaklaşa tatbikat gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, OSB’ler arasında işbirliğine büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda Kayseri OSB İtfaiyesi’nin Gaziantep OSB İtfaiyesi personeli ile güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Bu tür ortak çalışmaların OSB’lerdeki farklı uygulamaların karşılaştırılması ve yeni adımlar atılması noktasında önem arz ettiğini ifade eden Başkan Yalçın, Kayseri OSB’de yapılan itfaiye intibak eğitimine katılan tüm personeli kutladığını söyledi.

Kayseri OSB İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi de Gaziantep OSB İtfaiyesi Müdürü Cihan Üren ve 3 grup amirine teşekkür ederek, mesleki bir bilgi paylaşımını önemine vurgu yaptı. Kazi, itfaiyecilerin en büyük dayanağının sürekli eğitim çalışmasında bulunmaları olduğunu kaydetti.

Gaziantep OSB İtfaiye Müdürü Cihan Üren ise ortak bir tatbikat, arama kurtarma ve yangın söndürme ile ilgili bilgi ve fikir alışverişi yaptıklarını ifade ederek, Kayseri OSB İtfaiyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Düzenlenen tatbikatta; Kayseri OSB İtfaiyesi ve Gaziantep OSB İtfaiyesinden yaklaşık 15 personel uygulamalı eğitim faaliyetinde bulundu